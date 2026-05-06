Франция и Британия готовы сопровождать танкеры в Ормузском проливе, - Bloomberg

В то же время это возможно только при условии, что Иран и США согласятся прекратить войну.

Морская коалиция во главе с Францией и Великобританией готова сопровождать танкеры через Ормузский пролив, если Иран согласится на предложение США завершить войну. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на французского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

По словам чиновника, Франция отправила авианосец "Шарль де Голль" в Красное море, где вскоре к нему присоединятся суда из других стран-партнеров. Этот шаг призван сигнализировать, что коалиция готова обеспечить безопасность пролива.

Президент Франции Эммануэль Макрон беседовал с американским коллегой Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом и, как отметил представитель аппарата Макрона, Париж придерживается своей позиции, что не является стороной в войне.

Эта активность Франции происходит на фоне того, что Иран взвешивает новое предложение, полученное от США, относительно окончания войны, которая длится уже почти десять недель.

Американское предложение предусматривает движение к постепенному открытию Ормузского пролива и снятию американской блокады иранских портов.

Восстановление открытия Ормузского пролива имеет решающее значение для глобального рынка нефти и мировой экономики в целом. Фактическое закрытие пролива привело к сокращению поставок миллионов баррелей нефти и вызвало резкий рост цен.

В настоящее время французское предложение будет оставаться в силе до тех пор, пока Иран не нанесет удары по судам и если будут перестрахованы судоходные компании и страховщики.

Кроме того, французский чиновник призвал США и Иран отделить вопрос морского движения в Ормузском проливе от остальных вопросов переговоров.

Что этому предшествовало

По данным издания Axios, США и Иран близки к заключению соглашения. В частности, Белый дом придерживается мнения, что близок к заключению с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, призванного положить конец конфликту и заложить основу для более детальных переговоров по ядерной программе.

Кроме того, недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил о завершении операции "Эпическая ярость" против Ирана, которая началась 28 февраля с убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

