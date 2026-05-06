Зеленский: Россия довоевалась до того, что их главный парад уже зависит от Украины

Украина выступила с четким предложением об установлении режима прекращения огня и ожидает от РФ согласия на прекращение обстрелов и ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зависимость российского парада 9 мая от возможных действий Украины свидетельствует о том, что давно пора России прекратить войну. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Россия получила от нас четкое предложение о перемирии и дипломатии и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали. Если же того единственного человека в Москве, который не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего, то это другое дело", – подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства заверил, что Украина готова работать ради мира и стремится достойно закончить эту войну.

"Россия довоевалась до того, что и их главный парад уже зависит от нас. И это четкий сигнал: нужно завершать", – заявил президент.

Парад в Москве и перемирие: что предшествовало

Недавно в России в одностороннем порядке объявили о перемирии на 8-9 мая и пригрозили Украине ракетными "ударами возмездия" в случае срыва парада в Москве.

При этом Украина предложила России согласиться на перемирие уже с ночи на 6 мая, но Москва на это не пошла и продолжала наносить удары по мирным городам.

Сегодня, 6 мая, Зеленский заявил, что Россия оголяет отдаленные регионы, масштабно перемещая средства противовоздушной обороны в Москву. Это открывает дополнительные возможности для применения украинских дальнобойных систем.

Как писало польское издание Rzeczpospolita, Путин может намеренно провоцировать Украину на нанесение ударов по Москве в качестве повода для проверки лояльности своего окружения и проведения мобилизации. В частности, устаревшие бредни, которые повторяются уже более десяти лет, в условиях ухудшения экономической ситуации, обострения репрессий, цензуры и отключения граждан от интернета уже не убеждают россиян в необходимости воевать против Украины.

