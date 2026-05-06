9 мая 2026 года – знаменательная дата. И не только из-за исторических событий, но и из-за будущего, которое она открывает. Символизм этой даты просто зашкаливает, потому что советско-российский миф об "отдельной победе" размыт и деклассирован, но образовано нечто новое – символ не победы, а слабости и геополитической немощи остатков бывшей империи.

Даже сам Кремль теперь не может декларировать свое "величие" на параде у собственной пирамиды с мумией старого коммунистического "фараона", ведь боится вывезти туда технику и собрать трибуну с уважаемыми иностранными гостями, готовыми поддерживать этот миф в обмен на какие-то "плюшки" от Кремля.

Нет, теперь начинается новый "миф". Потому что Кремль вынужден из-за американского президента просить у украинцев "разрешение" на проведение парада. Который будет без техники, без авиашоу, без морского шоу (в Питере), без почетных гостей (не считать же таковым словацкого премьера Фицо, который прямо сказал, что "Москву посетит, но не на парад") – лишь тихонько кучка "ряженых" солдат пробежится по площади, чтобы это сняли пропагандисты, а потом по телевизорам и полузапрещенным соцсетям всем показали, что вот, видите ли, "это все фейки – парад был!".

Но этот "безпарадный" "Парад Победы" – лишь вишенка на куче российского позора, которую Путин начал в 2022 году.

Речь в контексте 9 мая как "деградировавшего" символа идет далеко не только об Украине, хотя наш вклад был ключевым и самым большим. Ключевым, потому что если бы мы не устояли, то ничего из того, что мы перечислим далее, просто не произошло бы. Бросив все ресурсы на борьбу с нами, Кремль проиграл мир и деклассировал свою отдельную "Победу".

Вот посмотрите, что имел Кремль по состоянию на 2022 год. Почти вся Африка была подконтрольна Путину либо напрямую (через хунты и диктаторов), либо через партнеров типа КНР (китайцы – это деньги, а россияне – это, буквально, наемники).

Значительная часть Азии (постсоветская и не только) тоже находилась под прямым (как Сирия) или опосредованным контролем Путина через оборонные и другие соглашения. Тогда ключевой темой, напомним, было "где теперь РФ откроет военные базы в дальнем зарубежье".

Даже те страны, которые не входили в "орбиту" Кремля, вынуждены были каждый свой шаг с Путиным координировать. Как и сейчас, "по привычке", делает Нетаньяху, например. А партнерами были тот же Китай и Иран, а на Дальнем Востоке – КНДР.

Европа зависела от РФ как в целом (из-за нефти, газа, удобрений, урана, алюминия и т. д.), так и многие отдельно напрямую – как тот же Орбан из Венгрии. Но даже если правительство в большинстве стран не было пророссийским, то мощная оппозиция там всегда была московскими "консервами".

Несколько похожая ситуация была и в Латинской Америке, где "жемчужинами" неофициальной империи Путина были Венесуэла и Куба, а также куча других авторитарных режимов, лидеры которых "ели с рук" у Путина.

Лишь на Кавказе у РФ были определенные ощутимые сложности, поскольку азербайджанцы, при турецкой поддержке, начали решать "карабахский вопрос". Тем не менее, Алиев все равно был вынужден каждый шаг согласовывать с позицией Кремля, а за день до нападения на Украину даже был вынужден пойти на "союзное соглашение" с РФ – чтобы не стать следующим.

Вот все это перечисленное – и многое, что не вошло в краткое описание – и входило в современное понятие "Победы" для Кремля, Путина и большинства россиян, квинтэссенцией которой и был "Парад" (с большой буквы). Это был символ новой империи, символ возрождения "Варшавского договора 2.0" – символ создания своей "параллельной реальности", альтернативной западному миру.

И вот все это Путин потерял из-за того, что недооценил украинцев.

Теперь мы видим, что незадолго до 9 мая украинский президент Зеленский приезжает в Азербайджан и подписывает оборонные соглашения с официальным "союзником" Кремля – причем в том же месте, где всего четыре года назад свои соглашения азербайджанцам навязывал Путин. Но Кремль не реагирует – потому что уже не имеет, чем "укусить" Алиева. Более того, ЕС и Украина 5 мая устраивают в Ереване саммит, где высмеивают Кремль, обсуждают те же оборонные соглашения и выход Армении из ОДКБ "до 2030 года" с параллельной подачей заявки на вступление в ЕС.

Нужно понимать, что саммит проходил рядом с российской военной базой. Да, Армения – небольшая страна, и на ее территории расположены кремлевские войска. То есть тысячи вооруженных россиян сидели и наблюдали, как в "соседней комнате" враги Москвы пили (не чокаясь) за "здоровье" Путина, обсуждали новые альянсы и соглашения – а сами ничего не могли сделать. Только скрежет их зубов был слышен на весь Кавказ.

О Сирии все знают. Процессы в Центральной Азии для нас проходят почти незаметно, но там тоже неуклонно сокращается влияние Кремля. Можно ли было в 2022 году представить, что Казахстан, в ответ на остановку россиянами поставок казахстанской нефти в Германию, и сам остановит закупки российской электроэнергии? Конечно, это все не те объемы, которые являются критическими. Но ведь это незадолго до "Парада"! И это "послание" (в ругательном смысле) от Токаева Путину.

Примерно такие же процессы идут по всей постсоветской Азии. Какой-то прогресс у РФ есть только в современной "колыбели демократии" – Афганистане. И, к сожалению, в Индии, которая никак не хочет отказаться от своих старых "сантиментов" к СССР, забывая, что современная Россия – это лишь бледная тень и "остаток" того великого и могущественного "совка". Сосательный рефлекс – он такой…

Есть еще Иран, который не то чтобы усилился, но однозначно "показал зубы" и выбил себе "место под солнцем". Однако это для Кремля тоже плохая новость. Потому что когда Иран был обложен всеми возможными санкциями и неспособен к полноценной внешней политике, он был зависим от "посредничества" Путина. Но если соглашение с США и Израилем будет достигнуто (а рано или поздно это произойдет), то Иран вернется в "большую игру", где просто вытеснит слабую Россию со многих рынков, прежде всего нефтяного. Исламская Республика Иран для РФ – это не союзник, а конкурент.

Африка когда-то была жемчужиной "путинской короны", а сейчас – огромное бремя, которое РФ просто не вывозит (причем буквально). Ситуация с Мали, где все идет по "сирийскому сценарию", тоже всем известна.

Но Мали – лишь наиболее показательный пример упадка российского влияния, которое не способно ни защитить марионеточную хунту, ни оплатить им помощь. Реальная картина гораздо более тревожна для РФ. Потому что "Альянс государств Сахеля", объединяющий все эти пророссийские африканские хунты, уже ведет переговоры с США о "соглашении", которое Трамп предлагает местным режимам.

Так, упомянутая хунта Мали уже имела дипломатические контакты с американской администрацией в марте 2026 года. И американцы даже сняли часть санкций с малийских "чиновников". Генералы, пришедшие к власти в результате мятежа, боялись, что без поддержки РФ потеряют власть. И как показывают последние события – боялись не зря.

О Европе и говорить не стоит, потому что Путин там потерял главного "штрейкбрехера" Орбана. Нет, он был не единственным пророссийским политиком в ЕС, но позиции всех остальных не являются прочными, потому что их власть зависит от коалиций (часто с проевропейскими и проукраинскими партиями), а также от дотаций из Брюсселя, а не от получения дешевой российской нефти или газа.

ЕС, действуя по плану, медленно, но уверенно сокращает закупки российских энергоносителей.

Украина же, наоборот, укрепила свои позиции, о чем свидетельствует, в частности, разблокирование кредита на 90 млрд евро. Киев укрепляет свое влияние в Азии и Африке. И не только через оборонные соглашения, но и через попытки "мягкой силы".

Уже есть оборонные и торговые соглашения с европейскими и арабскими странами, есть договоренности с государствами Кавказа, на очереди (по слухам) – с Японией. Украина на данный момент уже может требовать, чтобы другие страны не покупали украденное россиянами украинское зерно.

Как говорится – почувствуйте разницу: в Армении, почти на границе с РФ, враги Кремля обсуждают, как будут дружить против Москвы, вообще не обращая внимания на мнение Путина, а вот к украинским предостережениям относительно сотрудничества с РФ теперь другие страны начинают прислушиваться. Эта разница между 2022 и 2026 годами наглядна.

И ситуация вокруг 9 мая – это своего рода "тест" – и для РФ, и для Украины, и для всего мира. Тест на восприятие новых реалий, где РФ слаба, а Украина с партнерами – все сильнее. Наличие или отсутствие помпезного "Парада" в Москве и морского в Питере – это индикатор изменений, которые просто невозможно показать более явно.

Но слабость не означает полную беспомощность. Загнанный в угол зверь – самый опасный. Сейчас Путин стоит на распутье – либо капитуляция и признание того, что "цели СВО не будут достигнуты", либо эскалация и перенос войны (гибридной или "горячей") на другие театры военных действий в Европе. Что выберет Кремль? Исходя из всех его действий с 2008 года – с Грузии – выбор Путина очевиден. Поэтому этот "Парад" со слезами на глазах Путина – это не кульминация процессов, а лишь начало новой главы, которая еще не написана.

Андрей Попов