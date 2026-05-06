Метеорологическое лето наступило в Киеве раньше нормы, - синоптики

Метеорологическое лето пришло в Киев на неделю раньше среднестатистических показателей. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через отметку +15,0 °С в сторону ее повышения произошел 4 мая, что знаменует начало метеорологического лета", – говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что метеорологическая весна в столице началась 23 февраля и длилась 70 дней. Это соответствует климатической норме.

"Интересным фактом является то, что за 146 лет наблюдений метеорологическое лето начиналось раньше всего – 22 апреля 1996 года, позже всего – 7 июня в 1990, 2001 годах", – добавили метеорологи.

За сутки в Украине зарегистрировали сразу шесть температурных рекордов. Так, в Ивано-Франковске днем 5 мая температура воздуха составила +30,2 °C. Во Львове этот показатель составил 27,4 °C.

Несмотря на резкое потепление, 7 мая в Киеве будет последний жаркий день. Затем температура снизится, предупреждают синоптики. Ночью ожидается +16°...+18°, а днем воздух прогреется до +25°...+27°. Четверг в столице будет облачным, но без осадков.

Уже ближе к выходным температура упадет на несколько градусов.

