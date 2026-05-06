Учебники соврали: Эверест – не самая высокая гора в мире

На самом деле высота Эвереста намного меньше, чем вы думаете.

Самой высокой горой Земли традиционно считают Эверест в Гималаях, однако это представление не совсем точное. Как пишет издание TwojaPogoda, все зависит от того, как именно измерять высоту. Если за точку отсчета брать подножие горы, а не уровень моря, рекордсменом будет другой гигант.

Авторы материала отмечают, что привычный подход, когда высоту горы измеряют от уровня моря, "не отражает всей правды о размерах горных гигантов". Дело в том, что Эверест стоит на возвышенном "холме" в глубине континента. И его реальная высота от основания горы до вершины составляет всего 3650–4650 метров (в зависимости от того, с какого склона измерять), что уже не так сильно впечатляет. То есть более половины "высоты" Эвереста составляет приподнятый "холм" континентальной плиты, на котором он стоит.

Между тем, на Гавайях есть вулкан Мауна-Кеа, высота которого над уровнем моря составляет всего около 4207 метров. И вот эта гора стоит как раз на берегу океана. Фактически весь остров и есть эта гора, торчащая из дна океана. Более того, если считать высоту Мауна-Кеа не от уровня моря, а от ее основания на дне Тихого океана, то общая высота достигает примерно 10 200 метров. А это уже более чем на 1300 метров превышает гималайского "выскочку".

Эверест и Мауна-Кеа можно сравнить с двумя людьми. Один из них, Эверест, – это ребенок, который залез на вершину холма и оттуда кричит, что он самый высокий человек в мире. А Мауна-Кеа в этом сравнении – это взрослый высокого роста, который стоит на дне озера по грудь в воде и оттуда молча смотрит на ребенка на холме. Кто из них на самом деле выше, понять нетрудно.



"Хотя Эверест остается самой высокой вершиной над уровнем моря, Мауна-Кеа побеждает по общей высоте от основания. Это меняет наше восприятие географических рекордов и освещает силу природы в новом свете", – пишет издание.

