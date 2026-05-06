Ученые залили 10 тонн цемента в муравейник: результаты эксперимента их ошеломили

Для создания этого гнезда муравьи перенесли на поверхность около 40 тонн грунта.

Ученые в Бразилии провели уникальный научный эксперимент. Они залили десять тонн цемента в гигантское, заброшенное гнездо муравьев-листорезов, и в результате после раскопок обнаружили целый подземный город.

Как пишет timesofindia.com, в бразильском регионе Серрадо профессор Луис Карлос Форти и его команда обнаружили гнездо Atta laevigata, занимающее площадь более 500 квадратных футов (около 46 кв. м) и уходящее на 8 метров вглубь. Они залили в него до 10000 килограммов цемента, чтобы зафиксировать пространственную структуру колонии. После раскопок обнаружился массивный "подземный город", со сложной сетью тоннелей, где когда-то обитали миллионы муравьев.

Кроме тоннелей, ученые обнаружили многочисленные камеры со специфическим назначением. В частности, муравьи построили овальные "грибковые камеры" для выращивания своего основного источника пищи, а также камеры для мусора. При этом туннели были вырыты не просто случайным образом; эти пути действовали как магистрали, улучшая перенос листьев и поддерживая циркуляцию кислорода в глубине гнезда.

Аналог Великой китайской стены

Как отмечается в журнале "Insects Journal", создание этого огромного муравейника потребовало совместных усилий всей колонии, подобно тому, как люди строили Великую Китайскую стену. Исследования показывают, что эти муравьи перенесли на поверхность около 40 тонн грунта. При этом туннели, созданные с высокой точностью, выдерживают большой вес сверху, предотвращая любые структурные обрушения. Следовательно, королева и ее потомство остаются в безопасности на самых нижних уровнях своего дома.

Продуманная вентиляция

Научный анализ цементных слепков, опубликованный в "Brazilian Journal of Biology", показывает, что гнездо было спроектировано с учетом естественной терморегулирующей вентиляции. Расположение туннелей позволяет создать "эффект дымовой трубы", когда тепло, генерируемое грибковыми камерами и миллионами муравьев, запускает конвекционный поток, втягивая свежий кислород с поверхности. Кроме того, камеры для отходов были стратегически размещены по периферии или в нижней части гнезда, чтобы предотвратить распространение паразитов и патогенов в основную колонию.

