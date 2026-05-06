Россия признала фиаско, которым решил воспользоваться обедневший 'КамАЗ', – Defense Express

Аналитики полагают, что стремление "нажиться" на войне – единственный способ выжить для завода.

В России официально заявили, что их образцы бронетехники безнадежно устарели, сообщает Defense Express.

Как отмечается в материале, производитель грузовиков "КамАЗ" решил "откусить" кусок оборонного заказа, предложив собственную альтернативу классическим БТР.

Во время встречи с Путиным глава компании пообещал, что "в 2026 году будет разработан прототип машины и начнутся испытания, а уже в 2027 году хотят выпустить опытно-промышленную партию".

По мнению аналитиков издания, такой шаг продиктован не столько заботой об армии, сколько попыткой спасти сам завод. Известно, что "КамАЗ" сейчас переживает не лучшие времена, еще в 2024 году были задекларированы убытки, хотя завод является крупнейшим в РФ производителем грузовиков. При этом больше всего пострадал именно гражданский сектор продукции.

По имеющимся данным, опыт создания бронетехники у компании уже был, хотя назвать его удачным сложно. В частности, речь идет о КамАЗ-43269 "Выстрел", КамАЗ-63968 "Тайфун-К" и семействе КамАЗ-53949, включающем "Тайфун 4x4", "Тайфун-ВДВ" и "Линза".

Также упоминается прототип КамАЗ-63969, представленный еще 12 лет назад.

"Его тоже называли "Тайфун-К", но внешне он выглядит меньше как MRAP и больше как БТР. В то же время это не помогло ему найти свою нишу", – пишет СМИ.

Аналитики предполагают, что "желание "навариться" на войне для "КамАЗа" является единственным способом выжить и загрузить производственные линии. В то же время специалисты сомневаются, что военным в конечном итоге будут поставлять качественную продукцию, ведь предыдущая новинка, БТР-22, так и осталась выставочным экспонатом.

Антидроновая технология РФ

Ранее УНИАН писал, что в России заявили о создании новой системы под названием "СЕРП-FPV", которая якобы должна защищать военную технику от массированных атак FPV-дронов. Речь идет о специальном средстве борьбы именно с дронами, которые летят не по одному, а сразу группами, что сейчас стало одной из главных угроз на войне.

Проще говоря, это попытка создать "защиту от роя дронов". FPV-дроны – это небольшие беспилотники с камерой, которыми оператор управляет в режиме реального времени. Они стали очень эффективным и дешевым оружием, поскольку могут точно попадать в технику, укрепления или даже танки.

Поэтому обе стороны ищут способы противодействовать им: глушат сигнал, устанавливают защитные решетки на технику или создают специальные системы, которые должны сбивать или подавлять дроны. "СЕРП-FPV" – это как раз одна из таких заявленных разработок, которая должна работать против массовых атак, когда дронов много и они летят одновременно с разных направлений.

