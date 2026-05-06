В Швейцарии строят огромную батарею, способную обеспечить энергией до 210 ​​000 домов

В швейцарском Лауфенбурге ведется грандиозный строительный проект. Речь идет о размещении огромной проточной редокс-батареи, первые планы которой были разработаны еще в 1879 году, пишет hvg.hu.

Отмечается, что над этой технологией работали даже инженеры NASA. Однако в конечном итоге подобный проект отошел на второй план из-за литий-ионных аккумуляторов. Швейцарская компания FlexBase, которая придумала этот проект, решилась воплотить проект в жизнь.

В издании объяснили, что суть редокс-батареи заключается в том, что для безопасного хранения энергии в больших резервуарах используется жидкий электролит, а не твердые электроды. Электролит не является легковоспламеняющимся и легко поддается вторичной переработке, в отличие от литий-ионных аккумуляторов.

В больших резервуарах хранятся два химических электролита на водной основе, которые аккумулируют энергию посредством перекачки через центральную мембрану. Когда жидкости проходят через эту мембрану, ионы начинают перемещаться между двумя сторонами, заряжая или разряжая аккумулятор. Благодаря особенностям химического процесса аккумуляторы можно заряжать и разряжать практически без ограничений.

В систему загружается произведенная ветровая и солнечная энергия, а затем с помощью элементов она преобразуется обратно в электрический ток, когда пик производства проходит.

В издании отметили, что для строительства планируют выкопать яму глубиной 27 метров. Именно в ней будет размещаться батарея. В FlexBase поделились, что после завершения строительства система обеспечит емкость хранения 2,1 ГВт·ч, чего хватит на 5 часов для миллиона домохозяйств, а 210 тысяч домохозяйств она сможет снабжать электроэнергией в течение 24 часов.

Строительство планируют завершить к 2029 году. Общая стоимость проекта составит от 1,2 до 1,6 миллиарда долларов.

Ученые совершили прорыв в области аккумуляторов

Ранее ученые из Нанкайского университета достигли прорыва, который может открыть путь к увеличению запаса хода электромобилей и в целом способствовать электрификации во многих отраслях промышленности. Исследователи перепроектировали систему электролита в литиевых батареях, устранив тем самым критическую проблему.

Ученым удалось добиться прорыва благодаря тому, что они отказались от графитового анода, заменив его литиевым металлом. Это изменение позволяет уменьшить толщину и увеличить общую емкость батареи.

