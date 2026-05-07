Почти год в море: самый мощный авианосец США возвращается домой

Авианосец USS Gerald R. Ford завершает рекордную операцию и возвращается в Атлантику.

Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78), крупнейший и новейший атомный авианосец американского флота, вышел в Атлантический океан после прохождения Гибралтарского пролива и направляется в сторону США.

Согласно данным Forbes, судно может прибыть на военно-морскую базу Норфолк в штате Вирджиния до конца месяца.

Авианосец находился в море 316 дней, что делает эту миссию одной из самых длительных в истории ВМС США для атомного корабля такого класса, пишет издание.

Для сравнения, более длительное непрерывное пребывание в море (332 дня) фиксировалось только у USS Midway во время войны во Вьетнаме.

Как отмечается в материале, USS Gerald R. Ford покинул Норфолк 24 июня 2025 года и с тех пор действовал в нескольких оперативных зонах – от Северной Атлантики и Северного моря до Средиземного моря.

Изначально миссия считалась плановой, однако осенью 2025 года характер операций изменился после распоряжений Пентагона. В частности, судно было направлено в Карибский регион в рамках операций по борьбе с наркотрафиком, а затем – в Средиземное море и район Красного моря.

В публикации приводится заявление представителей руководства ВМС США. Офицер ВМС США в отставке Хунг Као заявил во время визита на корабль:

"Наши ВМС США и Корпус морской пехоты США продемонстрировали как союзникам, так и противникам стойкость и мужество, которые отличали Соединенные Штаты на протяжении 250 лет", – добавил исполняющий обязанности министра.

"Я невероятно горжусь тем, что могу назвать этих мужчин и женщин своими сослуживцами. Они заботились о нас – теперь наша очередь заботиться о них. Ура! Semper Fi!"

После такого длительного похода корабль, вероятно, не будет снова задействован в полноценной миссии до конца 2027 года или начала 2028-го.

По данным источников, авианосец нуждается в стандартном послепоходном обслуживании, а также в модернизации, связанной с интеграцией истребителей F-35C.

Также сообщается о технических инцидентах во время эксплуатации, включая пожар на борту, что дополнительно увеличивает объем необходимых ремонтных работ.

Что известно об этом корабле

Ранее сообщалось, что флагманский корабль ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN–78) является самым большим и самым современным в технологическом плане военным кораблем в мире. Он является одним из самых сложных вооружений современной войны. Корабль принимал непосредственное участие в операциях США в Иране.

В конце февраля американский авианосец USS Gerald R. Ford направился на Ближний Восток, однако длительное пребывание в море далось экипажу с трудом. Моряки и их семьи столкнулись с пропущенными важными событиями и растущей усталостью из-за возможного 11-месячного развертывания.

