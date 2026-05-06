В лесу нашли чашу с изображением богини Афины и её совы: чем это важно

В 1868 году солдаты полка Имперской Прусской армии обнаружили клад из десятков древних серебряных артефактов во время строительства нового стрельбища недалеко от города Хильдесхайм в центральной Германии. Об этом пишет Live Science.

Среди сокровищ Хильдесхайма была изысканная и дорогая посуда, включая чашу с изображением Афины, которая, возможно, принадлежала Публию Квинтилию Вару или другому римскому военачальнику, сражавшемуся против германских племен в I веке.

Отмечается, что чаша с изображением Афины, также называемая чашей с изображением Минервы по римскому имени богини, является одной из четырех чаш в кладе с богато украшенным центральным гербом. По данным Старого музея в Берлине, в коллекции которого хранится клад Хильдесхайма, серебряная чаша с изображением Афины имеет диаметр около 25,3 сантиметра и весит внушительные 2 килограмма - примерно столько же, сколько чугунная сковорода диаметром 23 сантиметра.

Афина, греческая богиня мудрости и молодости, сидит на скале со щитом под мышкой и шлемом с перьями на голове. Ее знаменитый эгида (щит) свисает, как пояс, защищая ее, пока она смотрит назад. Перед Афиной находится скала, окруженная оливковым венком, на вершине которой сидит ее священная сова. Хотя большая часть чаши серебряная, золотые акценты присутствуют на ее платье, эгиде и сове, а также на двух скальных образованиях, как утверждает археолог Гертруд Платц-Хорстер.

По данным Старого музея, эмблема Афины, вероятно, была создана во II веке до н.э., а новая чаша для эмблемы была изготовлена ​​в I веке н.э. Многие сосуды из Хильдесхайма, содержащие сокровища, имеют следы износа и ремонта, что говорит о том, что посуда собиралась в течение длительного времени.

Учитывая датировку клада первым веком и его обнаружение в центральной Германии, некоторые эксперты считают, что посуда когда-то принадлежала важному римскому военачальнику, который, возможно, спрятал её от врага. Или же клад может представлять собой добычу, которую германские племена спрятали после кражи.

Интересно, что возможно, самым известным римским полководцем, сражавшимся с германскими племенами под командованием императора Августа, был Публий Квинтилий Вар, потерявший три целых римских легиона в битве в Тевтобургском лесу в 9 году н.э. Римский историк Светоний сообщал, что Август был настолько расстроен поражением, что кричал:

"Квинтилий Вар, верни мне мои легионы!".

После поражения Вар покончил жизнь самоубийством, чтобы избежать краха своей политической карьеры, а Август завершил свою экспансивную кампанию в Германии.

Независимо от того, принадлежала ли чаша с изображением Афины Варусу, сокровища Хильдесхайма известны тем, что представляют собой крупнейшую коллекцию римского серебра, найденную за пределами имперской границы.

