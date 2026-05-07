Умеров отправится на встречу с Уиткоффом, пока мирные переговоры зашли в тупик, - Bloomberg

Главный переговорщик Украины Рустем Умеров на этой неделе отправится в Майами для встречи со специальным посланником США Стивом Уиткоффом, в то время как мирные переговоры зашли в тупик, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, мирные переговоры между Россией и Украиной в последние недели не привлекают к себе особого внимания, затмеваемые конфликтом между США, Израилем и Ираном.

При этом лидер России Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков отказа от территориальных претензий на части Донецкой области Украины.

Многочисленные раунды предыдущих переговоров о прекращении войны позволили добиться определенного прогресса во многих областях, но статус Донбасса, а также ясность в отношении деталей любых гарантий безопасности, которые Украина получит от своих союзников, остаются главными камнями преткновения. Москва хочет, чтобы Украина вывела свои войска из Донецкой области, в то время как Киев настаивает на том, что не уступит территорию, находящуюся под его контролем, и не признает незаконно оккупированные земли.

Источники Bloomberg отказались уточнять повестку дня потенциальной встречи.

"Киев надеялся, что Виткофф отправится в Украину вместе с другим посланником Джаредом Кушнером, но это под вопросом. В интервью Bloomberg News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оба были приглашены, но еще не подтвердили визит", - отмечается в статье.

Как ранее писал Bloomberg, Украина готовится к новому наступлению России и призывает западных союзников ускорить поставки систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, готовясь к следующей зиме, которая может стать одним из наиболее напряжённых этапов войны.

Тем временем бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что за последние месяцы Украина добилась лучших результатов на поле боя, тогда как российские войска понесли серьёзные потери и утратили часть позиций.

Тем временем в Москве угрожают Украине ударами накануне 9 мая. Российскоий МИД направил во все дипломатические миссии и представительства международных организаций ноту с предупреждением о возможной эскалации.

