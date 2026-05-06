Путин может провоцировать Украину на нанесение ударов по Москве 9 мая, - Rzeczpospolita

Российский диктатор Владимир Путин объявил об одностороннем прекращении огня, которое должно вступить в силу 8-9 мая, но Москва проигнорировала предложение Украины о временном перемирии в ночь с 5 на 6 мая.

В Украине и Европе уверены, что целью является желание главы Кремля безопасно провести военный парад. Однако Путин может намеренно провоцировать Украину на нанесение ударов по Москве, пишет Rzeczpospolita.

В издании считают, что Путину следовало бы позаботиться хотя бы о временном перемирии, если он хочет, чтобы Украина не помешала ему провести парад. Более того, российская нефтяная промышленность и топливные склады, которые в последнее время сильно пострадали от украинских дронов и ракет, нуждаются в восстановлении.

В издании предположили, что Путин может намеренно провоцировать Украину на нанесение ударов по Москве 9 мая, так как устаревшие бредни, которые повторяются уже более десяти лет, в условиях ухудшающейся экономической ситуации, обостряющихся репрессий, цензуры и отключения граждан от интернета уже не убеждают россиян в необходимости воевать против Украины.

В издании считают, что налетевшие во время парада украинские дроны Путин мог бы использовать как повод для проверки лояльности своего окружения и проведения очередной волны принудительной мобилизации. Для Кремля это также стало бы отличным поводом обвинить украинцев в окончательном срыве замороженных мирных переговоров, а возможно, и для испытания, например, тактического ядерного оружия.

Кроме того, в издании напомнили, что несколько дней назад в Кремле пригрозили Украине массированным ударом по центру Киева.

"Одно можно сказать наверняка – после пяти лет большой войны Путин рассчитывает, что эскалация поможет ему выйти из тупика. У него также нет концепции России "без войны" – ослабление репрессий и цензуры было бы рискованным для его правления", - говорится в публикации.

Зеленский дал специальное поручение ГУР относительно российской ПВО

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия оголяет отдаленные регионы, массово перемещая средства противовоздушной обороны в Москву. Он отметил, что это открывает дополнительные возможности для применения украинских дальнобойных средств.

Зеленский рассказал, что дал отдельные задания ГУР относительно российской системы ПВО. Президент Украины подчеркнул, что российское руководство не готовится к прекращению огня, о котором было сделано столько заявлений, и переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю остальную Россию.

