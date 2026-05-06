Астрологи подобрали хиты 90-х для каждого знака Зодиака.

Музыка и астрология давно идут рука об руку - и неспроста. Разные знаки Зодиака тяготеют к разным звукам, текстам и образам, а месяц рождения многое говорит о характере человека.

Астрологи определили для каждого месяца хиты 90-х - зарубежные песни, которые точнее всего передают вашу энергию.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Хиты 90-х - какая вы песня по месяцу рождения

Найдите свой месяц - и проверьте, насколько точно музыка вас описывает, пишет издание Parade.

Январь - "Dreams" группы The Cranberries

Люди, которые родились в январе - смелые и инициативные. Песня "Dreams" группы The Cranberries отражает их сильную внутреннюю силу и магнетическую энергию.

Будь вы целеустремленным Козерогом или новаторским Водолеем, эта песня находит отклик в вашем стремлении к величию, особенно в любви. Вы знаете, чего хотите, и полны решимости этого добиться.

Февраль - "Are You Gonna Go My Way" Ленни Кравица

Родившиеся в феврале ставят во главу угла мир, любовь и взаимопонимание. Водолей-гуманист или альтруистичные Рыбы - это полные надежды романтики.

Песня "Are You Gonna Go My Way" Ленни Кравица, в которой основное внимание уделяется состраданию, духовности и объединению с другими, подчеркивает их чувствительную душу. Так же, как и эта песня 90-х, люди, рожденные в феврале, стремятся ладить друг с другом, несмотря на различия.

Март - "The Sign" группы Ace of Base

Остерегайтесь тех, кто родился в марте! Интуитивные Рыбы или прямолинейные Овны умеют отпускать то, что им больше не нужно. Их любовь к себе лежит в основе их успеха, во многом как и настроение этого гимна 90-х.

"The Sign" от Ace of Base - это песенка, которая прославляет вашу природную способность прислушиваться к своим внутренним чувствам, несмотря ни на что.

Апрель - "Kiss from a Rose" в исполнении Seal

Родившиеся в апреле энергичные Овны или чувственные Тельцы отличаются жизнерадостностью. Ничто не может их остановить, и они готовы на все ради тех, кого любят.

Подобно этой песне из 90-х вам нужна близость, пронизанная драматизмом любимой романтической баллады. "Kiss from a Rose" идеально отражает вашу страсть и переносит вас в мир волшебной любви.

Май - "Skypager" группы A Tribe Called Quest

До появления iPhone пейджеры были популярным способом оставаться на связи и служили символом статуса. Те, кто родился в мае, по достоинству оценят роскошную атмосферу "Skypager".

Будь вы практичным Тельцом или общительным Близнецом - вы преуспеваете в общении, то ли в сообщениях, наполненных страстью, то ли в простом чате с друзьями. Как и эта хитовая песня 90-х, вам нравится быть в курсе последних тенденций.

Июнь - "Set Adrift on Memory Bliss" от P.M. Dawn

Люди, рожденные в июне - ностальгичные и любознательные Близнецы и сострадательные Раки. Их близкие не удивляются, когда застают их за воспоминаниями о прошлом. Более того, при первой же возможности они, скорее всего, попытаются восстановить связи с людьми из своего прошлого.

Песня 90-х "Set Adrift on Memory Bliss" идеально отражает их склонность к размышлениям. Эта мелодия, наполненная самоанализом, подчеркивает естественную тягу к общению и чувствительность.

Июль - "All Star" группы Smashmouth

Интуитивные Раки или лучезарные Львы, рожденные в июле, знают, как завоевать признание и популярность. Эти стойкие и целеустремленные люди способны стать настоящей силой.

Песня "All Star" отражает их врожденное стремление ярко сиять, даже когда на пути встают препятствия или скептики. Настойчивость - главная черта, они не позволяют никому себя контролировать или сдерживать.

Август - "You Gotta Be" от Des’ree

Те, кто родился в августе, – прирожденные лидеры. Смелые Львы и вдумчивые Девы вдохновляют многих своим ярким нравом.

Эта мотивирующая песня укрепляет вашу уверенность и помогает ценить благословения жизни. Как оптимист, вы найдете отклик в воодушевляющей бодрости песни "You Gotta Be" от Des’ree.

Сентябрь - "Doll Parts" группы Hole

"Doll Parts" найдет отклик у тех, кто родился в сентябре. Девы-перфекционисты и очаровательные Весы будут бороться за любовь, даже если это означает быть уязвимой.

Этот гимн 90-х показывает привязанность Кортни Лав к Курту Кобейну, отражая неустанную тоску по настоящей любви, которая часто характерна для тех, кто родился в этом месяце.

Октябрь - "My Heart Will Go On" Селин Дион

Люди, рожденные в октябре, отличаются глубокой эмоциональностью. Весы, ориентированные на отношения, или душевный Скорпион искренне заботятся о каждом, с кем у вас сложились отношения - даже если вы не виделись годами или пережили утрату.

Этот нежный, сентиментальный подход перекликается с песней "My Heart Will Go On" Селин Дион, которая отражает суть любви и воспоминаний, превосходящих горе. Вы бережно храните эту философию в своем сердце.

Ноябрь - "All I Wanna Do" Шерил Кроу

Если вы когда-нибудь знали загадочного Скорпиона или философского Стрельца, рожденного в ноябре, вы, вероятно, понимаете их желание весело провести время и расслабиться.

Ваша страсть захватывает, а песня "All I Wanna Do" Шерил Кроу перекликается с вашей потребностью отдохнуть от тяжелой работы и расслабиться. Вы учите других не откладывать радость на потом и жить настоящим.

Декабрь - "Hand in My Pocket" Аланис Мориссетт

Независимо от того, отождествляете ли вы себя с позитивными чертами Стрельца или трудолюбием Козерога, вам подходит песня "Hand in My Pocket" культовой Аланис Мориссетт.

Этот гимн 90-х отражает вашу способность находить светлую сторону даже среди жизненных перипетий. Вы не можете долго унывать - подобно воодушевляющей атмосфере этой песни.

