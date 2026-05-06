Российский фрегат 'Адмирал Григорович' заметили за странной активностью у берегов Британии

Королевский флот поднял авиацию из-за тревожного присутствия боевого корабля РФ.

Вблизи побережья Великобритании зафиксировали длительную активность российского фрегата "Адмирала Григоровича", который сопровождал группу судов и подводную лодку, сообщает UK Defence Journal со ссылкой на британские ВМС.

По данным военного ведомства, корабли и авиация Royal Navy непрерывно следили за российским фрегатом на протяжении всего апреля. К операции сопровождения были привлечены патрульные корабли HMS Tyne, HMS Mersey, HMS Severn, танкер RFA Tideforce и вертолеты Wildcat из 815-й морской авиационной эскадрильи.

По имеющимся данным, "Адмирал Григорович" выступал в роли конвоира для целой группы объектов. Его сопровождала одна подводная лодка, а также около шести торговых и вспомогательных судов, которые следовали между Балтийским морем, Атлантикой и Средиземным морем.

Британские аналитики идентифицировали среди них танкеры MV Triumf, MV Kolodkin, MV Gefest и MV Universal.

По мнению экспертов, присутствие боевого корабля рядом с танкерами преследует конкретную цель. В материале издания Navy Lookout отмечается:

"Россия все чаще использует боевые корабли для прикрытия так называемого "теневого флота", который перевозит нефть в обход санкций".

Фрегат "Адмирал Григорович" (проект 11356Р) имеет полное водоизмещение 4035 тонн и вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК". Как отмечается в технических характеристиках, корабль также имеет на вооружении зенитный комплекс "Штиль-1", 100-мм установку А-190 и торпеды. Экипаж судна составляет около 200 человек.

Как сообщается в открытых источниках, в составе российского флота построено лишь три фрегата этого типа для Черноморского флота РФ.

Ранее УНИАН писал о поражении российского фрегата "Адмирал Эссен" во время атаки на Новороссийск, где базируется часть Черноморского флота РФ. По данным источников, корабль мог получить повреждения в результате удара беспилотников или морских дронов. "Адмирал Эссен" является носителем ракет "Калибр", поэтому его поражение имеет не только тактическое, но и символическое значение для ослабления российских морских возможностей.

На данный момент известно, что Россия активно расширяет так называемый "теневой флот" – сеть танкеров, которые используются для обхода международных санкций на экспорт нефти и газа. По данным расследований, в него входят сотни старых и часто непрозрачно зарегистрированных судов, меняющих флаги и владельцев. Часть новых танкеров начала работать под российским флагом и может быть задействована для перевозки ресурсов из подсанкционных проектов, в частности в Арктике. Эксперты отмечают, что такая схема позволяет РФ сохранять значительные объемы энергетического экспорта, несмотря на ограничения Запада.

