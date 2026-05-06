Учёные прикрепили датчики к акулам: то, что они зафиксировали в океане, стало открытием

Морские хищники, обитающие на глубине более 1000 метров, помогли восполнить "белые пятна" в научных исследованиях Земли.

Исследователи из Университета Майами обнаружили, что обычное наблюдение за миграцией акул может стать ключом к точному прогнозированию климата, пишет BBC Wildlife.

Речь идет, что ученые интегрировали данные с датчиков, установленных на хищниках, в глобальную климатическую модель, что было сделано впервые в истории.

Для эксперимента они выбрали синих акул и акул-мако, обитающих в Северо-Западной Атлантике. Оказалось, что эти рыбы являются идеальными "лаборантами", ведь они постоянно находятся в движении и погружаются на огромную глубину, недоступную для многих приборов.

По имеющимся данным, в ходе исследования акулы передали более 8200 температурных профилей. Хищники фиксировали изменения температуры до 20°C, опускаясь почти на 2000 метров. Это позволило ученым заглянуть в отдаленные районы океана, которые раньше было крайне трудно наблюдать с помощью спутников или буев.

Так, точность климатических прогнозов в прибрежных зонах выросла почти вдвое. Использование "акульих данных" позволило уменьшить погрешности в определении температуры воды на 40%, что имеет огромное значение для жителей побережья и рыболовства.

"Акулы уже перемещаются через те части океана, которые нам трудно наблюдать", – отмечает ведущая автор исследования Лора Макдоннелл.

По мнению экспертов, такой метод позволяет лучше планировать ресурсы и реагировать на природные изменения. Хотя животные не заменят традиционные системы мониторинга, они стали незаменимыми помощниками в анализе наиболее динамичных частей мирового океана.

Ранее УНИАН писал, что ученые обнаружили изолированное озеро, которое существует еще со времен последнего ледникового периода и было полностью отрезано от океана тысячи лет. В этой "замкнутой экосистеме" сохранились уникальные живые организмы, в частности миллионы редких золотых медуз. Они эволюционировали отдельно от остального мира и демонстрируют необычное поведение, в частности синхронные ежедневные миграции за солнцем. Благодаря отсутствию хищников и стабильным условиям эти существа образовали почти самодостаточный природный мир. В то же время экосистема очень хрупкая и чувствительна к изменениям климата.

