Удивительные птицы возвращаются в бразильский лес после 200-летнего отсутствия

Впервые за 200 лет в Атлантическом лесу в Бразилии размножаются красно-зеленые ара (Ara chloropterus), переливаясь багряными и изумрудными красками.

Успешное вылупление двух птенцов знаменует собой первое задокументированное возвращение этого вида в биом и является важной вехой в сохранении прибрежных лесов Бразилии.

Отмечается, что красно-зеленый ара когда-то был широко распространен в Бразилии, но вырубка лесов и незаконный отлов для торговли домашними животными привели к его исчезновению вдоль всего бразильского побережья. В 2022 году Бразильский институт окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов (Ibama) запустил программу реинтродукции.

Два года спустя 35 содержащихся в неволе птиц были чипированы, помещены на карантин и реабилитированы в специализированных питомниках, где они научились общаться с другими ара и адаптироваться к жизни в дикой природе. Затем их выпустили на большую территорию восстановленного леса на юге штата Баия, где были установлены искусственные кормушки и гнездовые ящики.

Чтобы избежать стресса для птиц, за местами гнездования велось дистанционное наблюдение. Затем в апреле из одного из ящиков высунули головы два птенца.

"Это был очень особенный момент", - рассказала координатор проекта Лигия Илг.

К тому времени, когда она посетила это место, птенцы уже покинули гнездо, чтобы исследовать окрестности:

"Видеть, как птенцы хорошо летают, получают корм от родителей и начинают самостоятельно добывать пищу, было невероятно трогательно".

Важно, что эта история - двойной успех, поскольку она также показывает, что содержащихся в неволе ара можно успешно вернуть в дикую природу. В этом случае взрослые особи были возвращены из частных домов и из мест незаконной конфискации диких животных. Некоторые из них находились в неволе более 25 лет.

"Идея о том, что дикие ара, содержащиеся в неволе, предпочитают человеческое общество, - это миф", - пояснила Илг.

Получив шанс и свободу, они все еще могут сыграть важную роль в сохранении своих естественных экосистем.

В Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", сняли на видео уникальную птицу - бугая, голос которого очень похож на рев быка.

Летом эти птицы устраивают гнезда в густых зарослях камыша, а когда охотятся на лягушек, рыбу и т. п., настолько маскируются в камыше, что почти невозможно их отличить от окружающей среды.

