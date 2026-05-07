На глубине 5 километров нашли 'ад' с температурой воды 400 °C, и он кишит жизнью

На глубине почти 5 километров под поверхностью глубоководный робот обнаружил враждебную среду обитания, где температура воды достигает более 400 °C. Интересно то, что организмы все же могут выживать в этой среде, пишет BBC Wildlife Magazine.

Отмечается, что это место находится в Карибском море. В этой среде обитания нет солнечного света, а богатые минералами воды достигают 401 градуса по Цельсию, но не закипают. Выжить могут лишь некоторые организмы.

Гидротермальное поле Биби расположено на глубине 4 968 метров в Каймановой впадине. Это самый глубокий из известных гидротермальных источников на планете. Его обнаружил глубоководный робот во время исследования Каймановой впадины.

В издании рассказали, что гидротермальные источники обычно возникают в тех местах морского дна, где тектонические плиты расходятся. Когда морская вода соприкасается с магмой, находящейся ниже, она поднимается обратно на поверхность при чрезвычайно высокой температуре, унося с собой газы и минералы, но вода не закипает.

Всего существует два типа гидротермальных источников: так называемые "белые дымоходы" и "черные дымоходы". "Белые дымоходы" обычно более холодные и выглядят бледными из-за кремнезема и барита, а "черные дымоходы" более горячие и извергают жидкость, содержащую в основном сульфиды железа.

В районе гидротермальных источников Биби находятся "черные дымоходы", которые выглядят как ряды заводских труб, извергающих темный дым.

В издании отметили, что многие животные не смогли бы выжить в этих экстремальных условиях. Однако гидротермальные источники Биби кишат жизнью.

"Хотя эти жидкости горячие, они имеют свойство очень быстро остывать при смешивании с морской водой. Источник может быть очень горячим, но если отойти от него немного, температура может составить около 20 °C, что вполне подходит для многих животных", - объяснила исследовательница Музея естественной истории Лондона Магги Георгиева.

В районе гидротермальных источников Биби робот обнаружил рыб семейства бельдюговые (Zoarcidae), анемонов, раков-карликов и колонии необычных креветок. Эти креветки имеют на спине специальный светочувствительный орган, который помогает им ориентироваться в слабом свете.

