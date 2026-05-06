Если Россия будет продолжать наносить удары по Украине, то последует зеркальный ответ, - Зеленский

По его словам, со стороны России нет никакого согласия на введение режима прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация ближайшей ночью и завтра определит, как будет действовать Украина дальше. Если Россия будет продолжать наносить удары по Украине, то от Сил обороны Украины последует зеркальный ответ. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Я хочу поблагодарить каждое государство, хочу поблагодарить каждого лидера, который поддержал Украину и предложение нашего государства - предложение, которое мы сделали России, - об установлении полной тишины. На сегодняшний день мы видим, что Россия ответила на это наше предложение о прекращении огня только новыми ударами, новыми атаками", - подчеркнул Зеленский.

Как подчеркнул президент, сегодня фактически весь день, фактически каждый час из разных наших областей поступают сообщения об ударах. Президент отметил:

"Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, Сумы, Сумская область, Черниговская, Запорожье, Херсон. Ни один из видов своей военной активности Россия не прекратила. К сожалению, не прекратила".

В связи с этим, как отметил Зеленский, Украина будет действовать зеркально.

"В зависимости от ситуации ночью и завтра тоже будем определяться с нашими вполне справедливыми ответами", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, Зеленский считает, что пришло время российским руководителям делать реальные шаги для завершения их войны, если уж российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины. С этой целью глава государства объявил о перемирии с полуночи 6 мая.

Впрочем, российские захватчики продолжают вести боевые действия и обстреливать мирные украинские города. В частности, россияне атаковали двумя беспилотниками Сумы, попав в здание детского сада. Известно о гибели двух женщин.

По данным издания The Washington Post, появляется все больше признаков раскола в высших эшелонах власти Кремля. Чиновники недовольны войной против Украины, проблемами в экономике и ужесточением ограничений, в частности в интернете.

