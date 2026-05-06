Украина получила координаты тысяч российских объектов через Starlink, – The Times

Под видом технической поддержки бойцы ВСУ собирали данные пользователей.

Украинские киберподразделения провели операцию, в ходе которой получили координаты тысяч российских позиций, используя уязвимости в системе регистрации спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает The Times со ссылкой на участников операции и военных.

По данным издания, речь идёт о действиях так называемой 256-й киберштурмовой группе, которая работала совместно с подразделениями на линии фронта.

После того как по запросу Киева компания SpaceX ввела обязательную регистрацию терминалов Starlink на украинской территории, неавторизованные устройства были заблокированы. Это затронуло и российские силы, которые, как утверждается, использовали десятки тысяч нелегально ввезённых терминалов для управления дронами и координации войск.

Украинские хакеры воспользовались ситуацией, создав в Telegram канал, где предлагали "помощь" в регистрации устройств за криптовалюту. Под видом технической поддержки они собирали данные пользователей.

"Сначала мы запрашивали серийные номера, а затем постепенно доходили до координат GPS", – рассказал участник группы с позывным Goldfinger.

В результате удалось получить данные более чем о 2600 терминалах.

Собранные координаты передавались украинским военным подразделениям и Министерству обороны. Это позволило выявлять командные пункты, позиции операторов дронов, укрытия и логистические узлы.

Один из офицеров разведки 128-й бригады отметил, что такие данные позволяли быстро идентифицировать позиции противника и наносить удары.

"Теперь мы видим, где они находятся… и передаём координаты для поражения", – сказал он.

По словам украинских военных, операция имела ощутимый тактический результат. В зоне ответственности одной из бригад интенсивность российских ударов снизилась примерно на 45%.

Кроме того, российские военные, как утверждается, часто не покидали раскрытые позиции – либо из-за страха признать утечку, либо из-за сложности перемещения вблизи линии фронта.

Системы Starlink активно используются обеими сторонами конфликта для управления беспилотниками, связи между подразделениями, навигации и координации операций.

"С 2025 года они начали использовать Starlink для управления крупными дронами… это давало им преимущество", – отметил Goldfinger.

После блокировки терминалов российские силы начали применять альтернативные решения, включая создание наземных Wi-Fi мостов между позициями, что также делает их более заметными.

По данным The Times, украинские киберподразделения также взламывали почтовые аккаунты российских чиновников и бизнесменов, выявляли цепочки сотрудничества с западными компаниями, помогали находить объекты оборонной промышленности.

Часть таких целей впоследствии подвергалась ударам, в том числе с применением дальнобойного вооружения. Военные отмечают, что роль цифровых технологий и автоматизации в конфликте стремительно растёт.

"Я вижу картину, в которой через пять лет люди будут нужны всё меньше. Это пугает", – заявил один из украинских офицеров.

Использование Starlink против армии РФ

Отметим, российские оккупанты продолжают искать альтернативы системе Starlink для управления дронами, атакуя ближний тыл Сил обороны. По словам украинских военных, результативность российских дронов "Молния" существенно снизилась, когда РФ потеряла доступ к Starlink.

После того, как россияне потеряли доступ к спутниковому интернету Starlink, украинские войска смогли достичь наибольших территориальных успехов за более чем два года, отбив около 400 кв. м. территорий.

