В США нашли залежи металла стоимостью $65 млрд: ресурс заменит 328 лет импорта

В агентстве поясняют, что из-за экстремальной температуры и давления во время образования гор глубинные породы расплавились.

Под Аппалачскими горами в США обнаружили гигантское месторождение лития, стоимость которого оценивают в ошеломляющие 64,4 миллиарда долларов, пишет IDR.

Отмечается, что найденный ресурс может заменить более трех веков импорта лития. На сегодня США закупают почти половину этого металла за рубежом. А он является критически важным для производства аккумуляторов для смартфонов, ноутбуков и электромобилей.

По данным Геологической службы США, горный массив содержит около 2,5 метрических тонн лития. Основная концентрация минерала сосредоточена в 18 районах, в частности в Северной и Южной Каролине, Мэне и Нью-Гэмпшире. Для поиска ученые использовали геологические карты, геохимические пробы и симуляции.

Директор компании USGS Нед Мамула прямо заявил, что это открытие является "значительным вкладом в обеспечение минеральной безопасности США в то время, когда мировой спрос на литий стремительно растет".

Масштаб находки трудно представить. По словам чиновников, этого месторождения хватило бы для:

Производства 1,6 миллиона огромных промышленных аккумуляторов;

питания 130 миллионов электромобилей;

Работы 180 миллиардов ноутбуков в течение тысячи лет;

создания 500 миллиардов мобильных телефонов (это по 60 гаджетов на каждого человека на планете).

Как сообщает Bloomberg, месторождение достаточно велико, чтобы заменить 328 лет импорта лития, исходя из прошлогодних уровней потребления.

Геология успеха

Этот ресурс появился неслучайно. Пегматиты, богатые литием, образовались более 250 миллионов лет назад во время формирования гор. Как объясняет агентство в своем официальном заявлении, "высокая температура и давление во время формирования гор привели к расплавлению некоторых более глубоких пород коры, и некоторые из этих магм были богаты литием".

По мнению экспертов, у США есть шанс вернуть себе статус ведущего производителя лития, который они утратили три десятилетия назад.

Залежи металлов

Ранее УНИАН писал, что ядро Земли начало выбрасывать золото на поверхность. Как отмечают исследователи, под толстой корой и раскаленными слоями мантии скрыт колоссальный запас желтого сокровища, а также рутения, который ранее считался навсегда заблокированным на глубине около 3 000 километров.

