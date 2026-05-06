В России запретили экономистам прогнозировать рост цен на топливо и продукты, - СМИ

Российские антимонопольщики считают, что такие прогнозы провоцируют повышенный спрос среди покупателей.

Федеральная антимонопольная служба России предостерегает аналитиков от публичных прогнозов роста цен на товары, сообщает The Moscow Times со ссылкой на заявление российского ведомства.

"Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, а также спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей", - пояснила пресс-служба ФАС.

Претензии службы вызвали комментарии начальника аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олега Абелева, который озвучил в СМИ прогноз о предстоящем росте цен на продукты.

Видео дня

Кроме него, предостережения от российских антимонопольщиков получили директор по коммуникациям компании GIS Mining и генеральный директор "Альянс Тракс" за прогноз роста цен на топливо.

The Moscow Times отмечает, что ФАС и ранее направляла предостережения экспертам за прогнозы роста цен на продукты, лекарства или топливо.

В частности, в 2018 году Алтайское краевое УФАС России направило предостережение президенту Союза зернопереработчиков Алтая Валерию Гачману за высказывания о предстоящем повышении цен на хлеб минимум на 10%. Российские антимонопольщики посчитали, что такие заявления могут быть восприняты компаниями, действующими на рынке хлеба, как ориентир для планирования своей деятельности, и будут способствовать координации ценовой политики. То есть совместному повышению цен на хлеб.

В мае 2019 года предписание было вынесено президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову за прогнозы цен на бензин в условиях топливного кризиса.

В этом году предостережения ФАС были направлены в январе - управляющему партнеру агентства Agro and Food Communications Александру Панченко за высказывания о росте цен на продовольствие до 30%. В апреле - главе компании "Сбербанк Лизинг" за прогноз роста цен на автомобили на 15%. Руководству Союза Автосервисов - за прогнозы роста цен на моторные масла и присадки от ⁠5 до 15%.

Игнорирование предостережений российских антимонопольщиков может привести к внеплановой проверке компаний. В дальнейшем компания может получить предписание, за игнорирование которого уже грозит штраф.

Проблемы российской экономики

В первые два месяца 2026 года ВВП России сократился на 1,8%. Даже кремлевский диктатор Владимир Путин признал эту проблему. Министр экономического развития России Максим Решетников признал, что резервы РФ в значительной степени исчерпаны

Аналитики отмечают, что российская экономика замедляется абсолютно во всех отраслях – даже военно-промышленный комплекс, который съедает триллионы из бюджета, ушел в минус: выпуск "готовых металлических изделий", к которым статистика относит снаряды и бомбы, в первом квартале сократился на 0,8%.

Резкое повышение мировых цен на нефть вследствие войны в Иране дало новый стимул российской экономике - впервые с июня прошлого года Кремль возобновил закупки иностранной валюты и золота для Фонда национального благосостояния. Однако благоприятная коньюнктура может быть краткосрочной.

Вас также могут заинтересовать новости: