В Польше готовы 'простить' Фицо поездки в Москву, но есть одно условие

В МИД Польши выступили с заявлением по поводу поездок главы Словакии в Москву.

Польша "может простить" словацкому премьеру Роберту Фицо его визит в Москву на 9 мая, если тот поможет Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, которого цитирует словацкое издание TA3.

"Несколько дней назад я читал интервью с премьер-министром Фицо. Оно действительно произвело очень положительное впечатление. Если он разблокирует помощь Украине, но в то же время поедет в Россию, возможно, мы сможем ему это простить", – сказал Сикорский.

Глава польской дипломатии также выразил надежду, что Венгрия, где в ближайшее время состоится смена правительства, отменит вето на помощь Киеву. При этом он напомнил об уже утвержденном кредите в размере 90 миллиардов евро.

Видео дня

Фицо отчаянно рвется в Москву

Как писал УНИАН, в апреле премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении посетить Москву 9 мая. По его словам, визит предусматривает возложение цветов к могиле неизвестного солдата и короткую встречу с Владимиром Путиным, но без участия в военном параде, хотя ранее в Кремле заявляли о его присутствии на мероприятии.

При этом сам Фицо подчеркивает, что не намерен менять решение, несмотря на давление со стороны ЕС и критику со стороны европейских институтов.

Страны Европейского Союза уже заявили, что не пропустят самолет с Фицо через свое воздушное пространство, если целью полета будет Россия. В частности, такие намерения подтвердили Литва и Латвия.

На днях президент Украины Владимир Зеленский пригласил Фицо посетить Киев.

Словацкий премьер не отказался прямо, но и такого горячего желания, как в случае с визитом в Москву, не продемонстрировал.

Вас также могут заинтересовать новости: