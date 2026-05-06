В Испании нашли редкий череп динозавра возрастом 150 миллионов лет: чем он поразил ученых

Это самый полный череп стегозавра, когда-либо найденным в Европе.

В Испании палеонтологи обнаружили удивительно хорошо сохранившийся череп стегозавра, что дало им редкую возможность изучить анатомию и эволюционную историю одного из самых знаковых динозавров, когда-то населявших Землю.

Как пишет dailygalaxy.com, череп возрастом около 150 миллионов лет, датируемый поздним юрским периодом, предположительно принадлежит виду Dacentrurus armatus. Он был обнаружен в формации Вильяр-дель-Арсобиспо в Теруэле, Испания

Черепа стегозавров встречаются крайне редко, поскольку их кости были тонкими и хрупкими, и не смогли сохраниться за миллионы лет. Большинство известных видов представлены частичными скелетами, что затрудняет реконструкцию анатомии их головы.

При этом, по данным исследователей из Палеонтологического фонда Теруэль-Динополис, найденный череп является самым полным черепом стегозавра, когда-либо найденным в Европе. В окаменелости сохранились важные части черепа, включая лобную, заглазничную, чешуйчатую, теменную и затылочную кости, а также шейный позвонок, подтверждающий его принадлежность к Dacentrurus armatus.

Изучив эту окаменелость, ученые смогут узнать больше об анатомии стегозавра, его пищевых привычках и взаимодействии с окружающей средой.

Новые открытия об эволюции стегозавров

Новый череп также помогает ученым переосмыслить эволюцию стегозавров. Команда исследователей, сделавшая это открытие, сравнила 115 анатомических признаков в 30 группах ископаемых, что привело к выделению новой ветви, названной Neostegosauria.

Эта группа включает стегозавров из Европы, Африки, Северной Америки и Азии. Эта новая классификация бросает вызов некоторым более ранним предположениям об эволюции и распространении этих динозавров.

Сокровищница для палеонтологов

Место раскопок "Эстан де Колон", где был найден череп, оказалось важным местом для палеонтологов. С момента открытия на этом участке было обнаружено почти 200 ископаемых, включая останки как минимум двух стегозавров на разных стадиях развития. Помимо стегозавров, были найдены ископаемые тероподов, зауроподов, орнитоподов и даже рыб.

Ранее в Китае открыли новый вид динозавра, жившего около 190 миллионов лет назад. Динозавр получил название Xiangyunloong fengming и достигал 9-10 метров в длину, что делает его одним из крупнейших известных травоядных динозавров, найденных в Китае.

