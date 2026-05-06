В Украине за сутки зафиксировали шесть температурных рекордов: в какие города пришла жара

В частности, в Ивано-Франковске днем температура воздуха составляла +30,2°C.

Сразу в шести городах Украины зафиксировали рекордные показатели температуры. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Отмечается, что 5 мая 2026 года Укргидрометцентр зафиксировал ряд температурных рекордов.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - говорится в публикации.

Рекордные значения температуры воздуха днем 5 мая зафиксировали:

во Львове - 27,4°C;

в Тернополе - 27,8°C;

в Ровно - 27,9°C;

в Черновцах - 28,4°C;

в Виннице - 29,4°C;

в Ивано-Франковске - 30,2°C.

Прогноз погоды на 7 мая

Напомним, что 7 мая в Украине ожидается очень теплая летняя погода. На западе страны пройдут дожди, местами - с грозами, но на температуру осадки существенно не повлияют.

В большинстве областей столбики термометров покажут +22°C...+26°C, На юге будет чуть свежее.

В Киеве 7 мая будет переменная облачность. Температура воздуха ночью составит +13°C, а днем +26°C.

