Раскол в Кремле набирает обороты: российская элита выступает против войны и цензуры, - WP

Администрация Путина пытается дать понять ему, что ситуация может выйти из-под контроля.

Появляется все больше признаков раскола в высших эшелонах власти Кремля. Чиновники недовольны войной против Украины, проблемами в экономике и усилением ограничений, в частности в интернете, пишет The Washington Post.

Отмечается, что бывший российский адвокат и Z-пропагандист Илья Ремесло ранее занимался атаками на оппозицию и сотрудничал с администрацией президента кремлевского диктатора Владимира Путина. Однако недавно он публично выступил против властей РФ и призвал Путина уйти в отставку, назвав его военным преступником.

После этого Ремесло отправили в психбольницу в Санкт-Петербурге. Уже через 30 дней его выпустили, что является нетипичным для Кремля, который годами держит своих критиков в заключении.

После освобождения из психбольницы Ремесло заявил журналистам, что продолжит публичную борьбу против Путина. Он заверил, что это "дело всей его жизни".

Ремесло в разговоре с журналистами подчеркнул, что масштабы недовольства среди российских элит колоссальны.

"У меня создаётся впечатление, что часть системы уже начинает работать против Путина… По сути… это похоже на то, что произошло в конце существования Советского Союза, когда люди ненавидели коммунистическую партию и делали всё, чтобы её упразднить. Россия Путина пойдёт по тому же пути, что и Советский Союз. Всё повторяется", - сказал Ремесло.

Оппозиционер Михаил Ходорковский в разговоре с журналистами также выразил уверенность в том, что освобождение давнего сторонника Путина из психбольницы может свидетельствовать о поддержке со стороны части кремлевских элит.

"Между администрацией президента и вторым управлением ФСБ существует абсолютно очевидный конфликт. Эти ребята получили много полномочий и начали очень сильно закручивать гайки. Администрация президента пытается каким-то образом дать понять Путину, что ситуация может выйти из-под контроля", - сказал Ходорковский.

Настроения в Кремле накануне 9 мая

Ранее политик и дипломат Роман Бессмертный заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину все равно, что может произойти 9 мая с людьми или с войсками – ему важнее всего уберечь себя. Однако, по его словам, очевидно, что настроения накануне 9 мая в Кремле несколько тревожные.

Бессмертный считает, что нынешняя ситуация является патовой для Путина, и поэтому выбор у него очень непростой.

