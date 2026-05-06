Германия призвала к отмене права вето в Совете Евросоюза

С прекращением принципа единогласия Берлин не "откажется от поиска консенсуса".

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил за отмену права вето на решения Совета Европейского союза. Об этом пишет Le Monde.

"Голосование квалифицированным большинством" является главным "рычагом", позволяющим Брюсселю "двигаться быстрее, особенно в области общей внешней политики и политики безопасности", - заявил он в своем выступлении в Фонде Конрада Аденауэра, аналитическом центре его Христианско-демократического союза (ХДС).

Отмечается, что вместе с членами Европейского парламента Совет Европейского союза принимает законопроекты, предложенные Комиссией, чаще всего квалифицированным большинством (не менее 55% государств-членов, что составляет 65% населения Европы). Однако некоторые тексты, касающиеся внешней политики (санкции, расширение ЕС и т. д.) или налогообложения, могут быть приняты только единогласно 27 государствами-членами.

С прекращением принципа единогласия Берлин не "откажется от поиска консенсуса", пообещал Вадефуль, для которого крайне важно положить конец "блокировкам, которые порой держали ЕС в заложниках у национальных и внешних интересов".

Он не упомянул Виктора Орбана, чье поражение на выборах в Венгрии 12 апреля вызвало огромное облегчение в ЕС, который шестнадцать лет был вынужден мириться с премьер-министром, блокировавшим ряд вопросов, включая Украину. Он подчеркнул:

"В вопросах безопасности принцип единогласия может поставить нас в ситуацию экзистенциальной опасности. (...) Мы видим это каждый день на Украине".

Что касается расширения ЕС, Вадефуль предлагает "поэтапный" процесс вступления, чтобы "устранить опасения некоторых членов", которые опасаются вступления, считающегося "преждевременным".

Вступление Украины в ЕС

В случае вступления Украины в Евросоюз торговые барьеры между странами окончательно исчезнут, и украинские продукты питания смогут свободно поставляться на рынки западных государств. То же самое касается и европейских продуктов.

Украинским производителям будет сложно приспособиться к условиям единого рынка, если интеграция будет слишком резкой. Поэтому цены на полках магазинов будут расти, рассказал УНИАН председатель комитета по евроинтеграции Украинского клуба аграрного бизнеса Александра Авраменко.

