Россия заявила о передаче ноты с предупреждением зарубежным дипломатическим миссиям.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ведомство направило во все аккредитованные при МИД дипломатические миссии и представительства международных организаций ноту с предупреждением о возможной эскалации в связи с заявлениями вокруг событий 9 мая.

В тексте ноты говорится, что Министерство обороны России 4 мая 2026 года опубликовало заявление относительно угроз со стороны украинской стороны нанести удар по Москве в период празднования Дня Победы. В документе содержится призыв к иностранным миссиям учитывать возможные риски.

Также РФ призвала "обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств". В МИД РФ заверили, что ответный удар может быть нанесен "в том числе по центрам принятия решений".

В комментарии также изложена версия последовательности событий. Утверждается, что 4 мая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване президент Украины Владимир Зеленский сделал заявления, которые в Москве расцениваются как угрозы в адрес празднования Дня Победы в Росии. Далее в заявлении Захаровой говорится, что в тот же день Министерство обороны РФ опубликовало предупреждение, которое описывается как ответ на заявления Зеленского.

В тексте комментария спикера МИД утверждается, что западные страны не отреагировали на эти заявления публично и что подобные действия рассматриваются российской стороной как игнорирование угроз.

Также в заявлении содержится критика политики стран Запада в отношении исторической памяти и Второй мировой войны, включая обвинения в пересмотре исторических фактов и уничтожении советских мемориалов.

В завершение подчеркивается, что российская сторона рассматривает свои действия как ответные меры. В комментарии говорится:

"Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию".

МИД России заявляет, что опубликованные предупреждения и последующие заявления следует рассматривать с повышенным вниманием и серьезностью.

Ситуация вокруг угроз осуществления атак 9 мая

Накануне издание Rzeczpospolita предупредило, что российский диктатор Владимир Путин может осуществить провокации, которые вынудят Украину осуществить атаки по территории РФ 8-9 мая в годовщину празднования Дня победы над нацизмом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "оголяет" отдаленные регионы, массово перемещая средства противовоздушной обороны в Москву на 9 мая. Он отметил, что это открывает дополнительные возможности для применения украинских дальнобойных средств.

