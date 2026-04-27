'Это не открытие': Рубио прокомментировал действия Ирана в Ормузском проливе

Госсекретарь США заявил, что Иран по-прежнему решает, кто может пользоваться Ормузским проливом, и требует за это деньги.

Государственный секретарь Марко Рубио назвал неприемлемым для США то, что Иран стремится сохранить контроль над Ормузским проливом. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос о сообщении, что Тегеран предложил открыть Ормузский пролив после того, как президент США Дональд Трамп отменил очередной раунд переговоров с Ираном, Рубио заявил, что США не могут мириться с тем, чтобы Иран и в дальнейшем решал, какие суда могут проплывать через пролив.

"Что они имеют в виду под открытием пролива, так это: "Да, пролив открыт, пока вы координируете свои действия с Ираном, получаете наше разрешение, иначе мы вас взорвем, и вы нам заплатите". Это не открытие пролива", – высказал мнение госсекретарь США.

Также Рубио против того, что Иран решает не только то, кто может пользоваться этим водным путем, но и требует за это плату.

"Они не могут нормализовать – и мы не можем терпеть их попытки нормализовать – систему, в которой иранцы решают, кто может пользоваться международной водной артерией и сколько вы должны им за это заплатить", – добавил американский политик.

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным The Moscow Times, суперяхта российского миллиардера Алексея Мордашова смогла беспрепятственно пройти через Ормузский пролив, несмотря на закрытие этого маршрута для судоходства. По данным сервисов отслеживания движения судов Vesselfinder и Marinetraffic, 142-метровая яхта Nord вышла из Дубая 24 апреля. Уже в ночь на 25 апреля она пересекла пролив и двигалась в сторону Омана. Примечательно, что Мордашов возглавил рейтинг самых богатых россиян по версии Forbes, его капитал оценили в 37 миллиардов долларов. Бизнесмен находится под санкциями США, Великобритании и Евросоюза.

Также мы писали, что адмирал в отставке, бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО Джеймс Ставридис считает, что возобновление судоходства в Ормузском проливе зависит от способности вооруженных сил США предотвратить установку иранских мин в этом водном пути. Ставридис добавил, что США следует перехватывать небольшие лодки, прежде чем они выйдут в море. В то же время он признал, что это не просто, поскольку их очень много и они разбросаны. Также адмирал в отставке подчеркнул, что США должны "перехватывать" иранские средства минирования и баллистические ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: