'Америка не рассчитывает на Европу': Хегсет сделал громкое заявление о союзниках

По словам министра, Европа и Азия в большей степени зависят от нефти и газа из Персидского залива, чем США.

Министр обороны США Пит Хегсет раскритиковал европейские и азиатские страны за то, что они полагаются на американские вооруженные силы в деле восстановления проходимости важного Ормузского пролива после его закрытия из-за войны с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg.

"Европа и Азия десятилетиями пользовались нашей защитой, но время безответственного использования чужих достижений прошло. Америка и свободный мир заслуживают союзников, которые являются способными и лояльными", - заявил он.

По его словам, блокада США Ормузского пролива ежедневно усиливается после сообщений о том, что некоторые суда обходят корабли ВМС США в этом регионе.

Видео дня

Хегсет сказал, что Европа и Азия больше зависят от нефти и газа из Персидского залива, чем США, отметив, что сейчас существует "новая глобальная конга, направляющаяся в Техас, - прекрасная картина", имея в виду экспорт нефти из США.

"Мы не рассчитываем на Европу, но им Ормузский пролив нужен гораздо больше, чем нам, и, возможно, им стоит меньше говорить и проводить изысканные конференции в Европе, а лучше сесть на корабль", - добавил министр.

Ормузский пролив - последние новости

Ранее Axios сообщал, что Иран наращивает количество мин в Ормузском проливе. По словам журналистов, новые мины в проливе могут усугубить то, что Международное энергетическое агентство уже назвало "крупнейшим сбоем в поставках нефти в истории мирового рынка".

"В начале войны, по оценкам американских чиновников, было уничтожено более 90% крупных иранских минных судов и складов для хранения мин. Но они считали, что вооруженные силы все еще имеют запасы вдоль побережья", - отметили в Axios.

В то же время недавно Китай впервые отреагировал на захват судов в Ормузском проливе и выдвинул свое требование. В частности, лидер КНР Си Цзиньпин призвал немедленно возобновить нормальное движение судов.

"Нормальное движение по водным путям следует поддерживать", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: