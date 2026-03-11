'Черная дыра': Иран потерял три подводные лодки во время операции США

Подводный флот Ирана, который долгое время считался важной составляющей его военно-морской силы, понес серьезные потери во время операции "Эпическая ярость". По оценкам американских военных экспертов, подводные лодки класса "Кило", известные под прозвищем "Черная дыра" из-за своей малозаметности, фактически потеряли боеспособность после ударов США и Израиля, пишет 19FortyFive.
Пораженная подводная лодка у Бандар-Аббаса
Эксперт по вопросам обороны доктор Брент М. Иствуд проанализировал ситуацию с подводными силами ВМС Исламской Республики Иран. По его словам, во время второй недели операции США и Израиль смогли установить полное господство в воздухе, что позволило нанести удары по иранской военно-морской инфраструктуре.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн сообщил, что по состоянию на 10 марта 2026 года по меньшей мере одна иранская подводная лодка была поражена у причала в городе Бандар-Аббас. Вероятно, речь идет о лодке IRIS "Тарек", которая находилась в доке на момент начала операции.
Лодки "Черная дыра" застали в порту
По данным аналитиков и спутниковых снимков, все три подводные лодки класса "Кило", находящиеся на вооружении Ирана, в начале конфликта проходили ремонт или модернизацию. В результате американские и израильские силы фактически застали их в портах.
Эксперты отмечают, что из-за уничтожения части инфраструктуры и длительной модернизации подводные лодки не смогли принять участие в боевых действиях. Крупнейшая подводная угроза Ирана превратилась в фактически неподвижную цель.
Старые лодки с советскими корнями
Иран приобрел три подводные лодки класса "Кило" у России в 1990-х годах. Это дизель-электрические субмарины, созданные советским конструкторским бюро "Рубин" еще в 1970-х годах и введенные в состав советского флота в начале 1980-х.
В иранский флот входят:
- IRIS "Тарек" (901) – введен в эксплуатацию в 1992 году;
- IRIS "Нух" (902) – с 1993 года;
- IRIS "Юнес" (903) – с 1996 года.
Несмотря на свой возраст, эти подводные лодки получили репутацию тихих и малозаметных, из-за чего их и называют "черными дырами".
Ограниченные возможности в войне
Подводные лодки класса "Кило" имеют длину около 73 метров и могут нести до 18 тяжелых торпед или морских мин. Иран рассчитывал использовать их для контроля Персидского залива и Ормузского пролива – одного из важнейших морских путей мира.
Однако наличие только трех таких субмарин значительно ограничивает возможности флота для постоянного патрулирования и ведения полноценной подводной войны.
Санкции и проблемы модернизации
Серьезной проблемой для Ирана стали международные санкции, которые затруднили ремонт и модернизацию лодок. Из-за нехватки комплектующих и технологий иранские инженеры не смогли полноценно обновить подводный флот.
В результате во время войны подводные лодки фактически остались в портах и не смогли существенно повлиять на ход боевых действий.
Аналитики не исключают новых атак по иранским подводным силам. Даже если две лодки останутся технически исправными, они вряд ли смогут эффективно действовать в условиях морского и воздушного доминирования США.