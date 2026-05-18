ЕС обсуждает судьбу украинских беженцев после 2027 года

В ЕС до сих пор не решили, продлить ли временную защиту для украинцев после 2027 года.

В Европейском Союзе пока не приняли окончательного решения о возможном продлении режима временной защиты для граждан Украины после марта 2027 года. Дискуссии между Еврокомиссией и государствами-членами ЕС продолжаются. Об этом заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Маркус Ламмерт, сообщает"Европейская правда".

По словам представителя Еврокомиссии, консультации относительно дальнейшей судьбы механизма временной защиты начались еще в марте во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел.

"Что я могу сказать, так это то, что обсуждения продолжаются", – заявил Ламмерт.

Видео дня

Он также подчеркнул, что вопрос касается как поддержки Украины, так и миллионов украинских беженцев, которые сейчас находятся в странах Евросоюза.

"Мы считаем, что это необходимое обсуждение. Речь идет о поддержке Украины и беженцев из Украины", – отметил представитель Еврокомиссии.

В то же время в Брюсселе пока не приняли никакого официального решения.

"На данном этапе решения нет", – добавил Ламмерт.

Как отмечает издание, Еврокомиссия рассматривает различные сценарии после истечения срока действия механизма в марте 2027 года. Среди возможных вариантов – как очередное продление временной защиты, так и ее полная отмена.

Директива о временной защите была активирована в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Она позволила миллионам украинцев легально проживать в ЕС, получать работу, медицинскую помощь и доступ к образованию без прохождения стандартной процедуры получения убежища. В настоящее время механизм действует до 4 марта 2027 года.

По данным недавнего исследования ООН, даже в случае сценария так называемого "хрупкого мира" значительная часть украинских беженцев может оставаться в странах Европы как минимум до конца 2029 года.

Украинские беженцы в Европе

Следует отметить, что по данным Евростата количество украинских граждан, имеющих статус временной защиты в странах Евросоюза, начало сокращаться. В течение марта 2026 года этот показатель уменьшился на 68 980 человек. Общее количество беженцев в марте 2026 года составило 4,33 миллиона человек. Это на 1,6% меньше, чем было зафиксировано в феврале.

Ранее британский политик, лидер партии "Реформы" Найджел Фарадж заявил, что его партия "серьезно рассмотрит возможность выхода" из программ для беженцев. Фарадж заявил, что власть, возглавляемая его партией, в основном будет заботиться о "потребностях местных жителей".

Вас также могут заинтересовать новости: