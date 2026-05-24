Кто из беженцев первым начнет возвращаться в Украину из Европы: ответ демографа

Демограф отметила, что украинцы все еще понемного уезжают.

Сейчас в странах Евросоюза находятся более 4 миллионов украинцев. Люди продолжают уезжать за границу, но далеко не такими темпами, как в начале 2022 года. Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью "Суспільне".

"По состоянию на 1 марта – это последние данные, которые я видела, – в странах Евросоюза находятся 4,4 миллиона человек. В основном это те, кто уехал в 2022 году", - поделилась она.

Либанова отметила, что украинцы все еще понемного уезжают, но это не такие большие числа, как в первые две недели 2022 года. По ее словам, сейчас украинцы также возвращаются домой.

"Они возвращаются, но не так сильно, как хотелось бы. Хотя, знаете, иногда я думаю: слава Богу, что эти люди уехали – они остались все живы. У нас есть надежда, что они вернутся. А если бы они были убиты? Я когда смотрю, когда вот маленький ребенок или двое детей остались сиротами, потому что родителей убили... Поэтому если выбирать между миграцией и гибелью, лучше пусть они уже уезжают", - подчеркнула демограф.

Либанова добавила, что с каждым месяцем войны уменьшается количество людей, которые вернутся домой. Она отметила, что сейчас в Германии проживают 1,2 миллиона украинцев, в Польше - чуть меньше миллиона, а в Чехии – чуть более 300 тысяч.

Как складывается жизнь украинцев за границей

Либанова рассказала, что жизнь украинцев за границей складывается по-разному. По ее словам, часто за границей беженцы из Украины имеют более низкий статус, чем в своей стране.

"Более 70 процентов наших женщин, которые уехали, в возрасте от 25 лет, имеют высшее образование. Это врачи, учителя, инженеры. И вы же понимаете, что здесь они были с определенным статусом, кругом общения. А когда они уезжают за границу, первое поколение мигрантов – это всегда "человек второго сорта". И они это чувствуют. Если, скажем, врач уехала – она, скорее всего, работает так называемой медицинской сестрой без диплома. То есть как сиделка за больными, за немощными, но о лечении речи не идет. А эта украинка может быть хирургом", - подчеркнула демограф.

Либанова считает, что в первую очередь в Украину будут возвращаться те, кто не нашли себя за границей.

"Работу-то они нашли – подавляющая часть из них работает. Но ведь это не та работа, не то общение", - добавила демограф.

Либанова отметила, что часть детей за границей также недовольна выездом из Украины:

"Я знаю, что очень много детей были недовольны – и в 2023 году просто заставили своих мам вернуться вместе с ними в Украину. Потому что им, например, было некомфортно в этой школе, не было детей, с которыми они могли бы общаться. Ну, вы же знаете: перейдешь в другую школу в том же городе – и это уже проблемы".

Украина может столкнуться с новой демографической угрозой

Ранее директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила, что после завершения войны Украина может столкнуться с новой демографической угрозой, а именно с выездом мужчин к семьям, которые уже находятся за границей.

Она отметила, что после отмены военного положения часть семей может воссоединиться не в Украине, а в других странах. По словам Либановой, на такое решение будут влиять жилищные условия, уровень доходов и возможность трудоустройства.

