Трамп вновь берется завершать войну в Украине, но Европу это уже не радует, - Politico

То, что Трамп всё это время был занят Ираном, не обязательно было плохой новостью, говорят европейцы.

Европейские союзники Украины обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп после завершения кризиса вокруг Ирана может вновь сосредоточить свое внимание на российско-украинской войне и попытаться лично взять под контроль мирный процесс. Об этом сообщает Politico.

Как известно, Трамп, прибыв во Францию для участия в саммите G7, пообещал сосредоточиться на урегулировании войны в Украине, мол, теперь у него будет для этого время.

"Теперь, когда это (вопрос Ирана, – ред.) завершено, мы сосредоточимся на этом (на Украине, – ред.) и посмотрим, сможем ли довести дело до конца", – сказал Трамп во время встречи с Макроном.

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Как пишет Politico, эти слова вызвали беспокойство у главных европейских сторонников Украины. Европейские чиновники опасаются, что президент США, освободившись от необходимости ежедневно заниматься иранским кризисом, может попытаться вновь взять под контроль мирные переговоры по Украине, оттеснив европейцев на второй план и разрушив их стратегию максимального давления на Россию.

"То, что Трамп был занят другими вопросами, не обязательно было плохой новостью", – сказал изданию один из дипломатов ЕС.

Теперь же заявление Трампа после его бесед с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным о том, что он видит возможность "что-то сделать", по словам журналистов, "создает риск того, что Европу снова отодвинут в сторону".

Европа поддерживает Украину

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что именно европейцы сейчас платят за оружие для Украины, поэтому имеют право голоса в переговорном процессе.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что увеличение финансовой поддержки Украины должно стать одним из главных вопросов повестки дня саммита G7.

"Европа продолжает свою непоколебимую поддержку Украины", – сказала она, отметив, что 90 млрд евро от ЕС покрывают две трети финансовых потребностей Киева на этот и следующий год.

"Для покрытия оставшейся трети необходимо, чтобы партнеры Украины также усилили свою поддержку. Это будет одной из тем этого саммита", – добавила она.

Также президент Европейского совета Антониу Кошта отметил, что "единство и решимость G7 имеют решающее значение" для завершения конфликта, который длится уже дольше, чем Первая мировая война.

Высокопоставленные чиновники анонимно рассказали журналистам, что европейские лидеры, которые фактически взяли на себя основную нагрузку по поддержке Украины вместо США, стремятся убедить Вашингтон поддержать общую переговорную позицию в любых будущих контактах с Россией.

"Важно, чтобы другие страны G7, особенно Соединенные Штаты, не ослабляли свою позицию в отношении Украины", – сказал журналистам представитель офиса Макрона.

Что еще встревожило европейцев

Отмечается, что Трамп дал европейцам повод для беспокойства своим длительным телефонным разговором с Путиным в день своего рождения. Дополнительную тревогу в Европе вызвало заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, что специальные посланцы Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Москву.

"Ожидается, что во вторник в центре дискуссий будут два ключевых вопроса: как убедить Путина серьезно вести переговоры о мире и кто должен представлять союзников Украины в этом процессе", – говорится в статье.

Что касается первого вопроса, то ЕС планирует в ближайшие недели завершить работу над 21-м пакетом санкций против России, который предусматривает усиление давления на российский "теневой флот" нефтяных танкеров и сохранение ценового потолка на российскую нефть.

"Однако мало что свидетельствует о готовности США действовать аналогичным образом. Напротив, Вашингтон ослабил часть энергетических санкций против России из-за роста мировых цен и не демонстрирует желания предоставлять дополнительное финансирование для поддержки Украины", – пишут журналисты.

Другим острым вопросом они называют то, кто именно должен возглавлять будущие переговоры и какой должна быть их стратегия. Зеленский во время последних встреч с европейскими лидерами настаивал, что Европа должна присутствовать за столом переговоров не как посредник, а как союзник с общими интересами.

Европейские и украинские чиновники накануне саммита G7 заявили, что стремятся убедить США поддержать сильную совместную переговорную позицию, исключающую любые предложения о территориальных уступках со стороны Киева, сообщило издание.

Однако, предположили журналисты, если Трамп лично вмешается в процесс, он может не разделять европейское видение переговоров или вообще не захотеть видеть европейцев за столом.

"Оказывается, единственный человек на планете – и это подчеркивает роль президента на мировой арене – который способен усадить обе стороны за стол переговоров и попытаться договориться о завершении этой войны, – это президент Трамп", – заявил высокопоставленный чиновник администрации США.

Вероятное завершение войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, накануне Трамп заявил о подписании соглашения с Ираном и пообещал сосредоточиться на Украине. Во время выступления перед журналистами накануне саммита G7 во Франции он предположил, что официальная церемония подписания соглашения между США и Ираном состоится в пятницу, 19 июня. "Поэтому теперь, когда этот вопрос решен, мы сосредоточимся на этом. Посмотрим, сможем ли мы довести и это дело до конца", – сказал президент США.

По мнению американского журналиста и историка Дэвида Саттера, существует лишь один способ заставить Путина к миру – это военная поддержка Киева и углубление сотрудничества между оборонными промышленностями стран Запада и Украины, ведь российский диктатор способен понимать только реальное силовое давление. Он подчеркнул, что "единый дипломатический фронт не будет иметь никакого значения, если он не подкреплен максимальной военной поддержкой Украины и успехами Сил обороны на поле боя".

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