Путин будет держаться у власти как можно дольше, чтобы избежать ареста, прогнозирует эксперт.

В России угрожают начать войну против любой страны, которая решит арестовать правителя РФ Владимира Путина за военные преступления на основании ордера, который был выдан Международным уголовным судом.

Как пишет издание Forbes, такие угрозы нарушают Устав Организации Объединенных Наций. Также звучали провокационные заявления о том, что штаб-квартира МУС в городе Гаага может быть уничтожена ракетами Москвы.

Доктор Эндрю Форд, доцент кафедры европейского права в области прав человека в Дублинском городском университете в Ирландии, отметил, что такие угрозы противоречат международному праву. По его словам статья 2 Устава ООН гласит: "Все члены [ООН] в своих международных отношениях воздерживаются от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства".

ООН была создана союзниками в конце Второй мировой войны, чтобы "спасти следующие поколения от бедствий войны, которое дважды за нашу жизнь принесло человечеству неописуемое горе". И народы ООН подчеркивали, что хотят обеспечить, чтобы глобальный конфликт никогда больше не угрожал будущему человечества.

Но, по словам Форда, вторжение России в Украину и угрозы Кремля в адрес Международного уголовного суда и его государств-членов – если их не остановить – вполне могут "подбодрить автократов во всем мире и сделать мир гораздо опаснее для нас всех".

По его словам, борьба Кремля за "присоединение Украины к обновленной Российской империи и его воинственные выпады в адрес западных союзников" угрожают подорвать роль ООН как главного охранника мирового порядка в пользу хаотического мира, в котором право будет диктовать ядерная сила.

И растущий консенсус относительно угрозы экспансионизма России способствовал созданию коалиции для создания нового трибунала для наказания РФ за ее атаки по Украине. Этот Спецтрибунал будет направлен на рассмотрение дел против ключевых российских чиновников и их союзников, которые спланировали и организовали нападение на Украину, говорит Форд.

"Трибунал сосредоточится на военной агрессии России, что противоречит Уставу ООН, и на высших лидерах, которые организовали вторжение. Фактически, говорит Форд, это будет "новый Нюрнберг" или прямой потомок Международного военного трибунала, который союзники создали для судебного преследования нацистских лидеров, которые руководили оккупацией и разрушением Европы и убийством миллионов невинных людей почти столетие назад. И хотя Путин, который вооруженным путем захватил часть Украины и продолжает наращивать военную мощь, сейчас кажется далеким от международных судей и тюрьмы, которые ждут его ареста, так же было и с лидерами Третьего рейха, когда западные державы сначала задумывали будущую Нюрнбергскую систему правосудия", – пишет издание.

Предположительно, первые обвинения этого Спецтрибунала коснутся "тройки" руководителей Кремля, которые спланировали вторжение в Украину. По прогнозу Форда, это правитель РФ Путин, а также российские премьер-министр и министр иностранных дел. Он добавил, что гипотетически лицо, на которое МУС или Спецтрибунал выписали ордер, может быть довольно быстро арестовано и экстрадировано после оставления своей должности. Однако Путин, понимая это, скорее всего будет держаться у власти как можно дольше. Форд прогнозирует, что Владимир Путин "может быть арестован только при новой, гипотетической, будущей российской администрации".

МУС и трибунал в стиле Нюрнбергского будут тесно сотрудничать, что означает, что Путин сначала может быть судим в уголовном суде, а затем передан в трибунал, где он предстанет перед коллегией международных судей, которые определят его вину в "суперпреступлении" вооруженной агрессии против другого государства-члена ООН, объясняет специалист.

Форд также добавил, что центральной темой судебных процессов могут быть спутниковые снимки, на которых изображены российские танки и ракетные бригады, ракетные удары по городам и соборам, а также массовые захоронения, которые оставляют после себя оккупационные войска РФ.

Спецтрибунал для Путина

25 июля Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании спецтрибунала по преступлениям РФ и Путина. Документ засвидетельствовали своими подписями президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

В июле Верховная Рада ратифицировала это соглашение. По словам главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко, не исключено, что такой трибунал начнет функционировать в следующем году.

