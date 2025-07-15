Это позволит начать юридический механизм формирования институциональной основы Специального трибунала.

Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"Парламент ратифицировал Соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - сообщил Железняк.

В частности, за соответствующее решение проголосовали 323 народных депутата.

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Как известно, инициатором соответствующего законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что принятие соответствующего проекта закона позволит завершить все внутригосударственные процедуры Украины относительно вступления

Соглашением в силу, что позволит создать Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины с целью независимого и беспристрастного расследования, уголовного преследования и судебного рассмотрения дел против высших должностных лиц, причастных к совершению преступления агрессии против Украины.

Таким образом, ратификация Соглашения позволит начать юридический механизм формирования институциональной основы Специального трибунала, в частности определение его местоположения, разработки внутренней регламентации и привлечения других государств к Расширенному частичному соглашению, что составляет основу дальнейшего функционирования Специального трибунала.

Спецтрибунал против России

Как сообщал УНИАН, 25 июня 2025 года Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Спецтрибунала. Зеленский подчеркнул, что "Гаага ждет виновников" агрессии против Украины.

К работе над созданием Спецтрибунала присоединились 39 государств, ЕС и Совет Европы. В целом подготовка заняла более двух лет. 9 мая 2025 года во Львове коалиция государств официально поддержала создание такого трибунала.

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