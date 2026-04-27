НАТО планирует отказаться от ежегодных саммитов, чтобы избежать конфликтов с Трампом, - Reuters

Альянс НАТО стоит на пороге исторических перемен в своем внутреннем регламенте.

НАТО рассматривает возможность отказа от недавней практики проведения ежегодных саммитов. Этот шаг может помочь избежать потенциально напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом в его последний год пребывания у власти.

Администрация Трампа неоднократно выступала с резкой критикой в адрес многих из 31 другого члена оборонного альянса, возглавляемого США, совсем недавно отчитав некоторых из них за непредоставление большей помощи военным операциям США против Ирана, пишет Reuters.

Частота саммитов НАТО менялась на протяжении 77-летней истории альянса, но его лидеры встречаются каждое лето с 2021 года и соберутся в этом году в турецкой столице Анкаре 7 и 8 июля. Однако некоторые члены настаивают на замедлении темпа, сообщили изданию высокопоставленный европейский чиновник и пять дипломатов из стран-членов НАТО.

Члены НАТО ищут меньше драмы и лучших решений

Один дипломат подчеркнул, что саммит 2027 года, который пройдет в Албании, вероятно, состоится осенью, и НАТО рассматривает возможность не проводить его вовсе в 2028 году – в год президентских выборов в США и последний полный календарный год Трампа на посту.

Другой дипломат сообщил, что некоторые страны настаивают на проведении саммитов каждые два года, добавив, что решение еще не принято, и последнее слово останется за генеральным секретарем Марком Рютте.

Представитель НАТО заявил: "НАТО продолжит проводить регулярные встречи глав государств и правительств, а в перерывах между саммитами союзники по НАТО продолжат консультироваться, планировать и принимать решения о нашей общей безопасности".

Двое из источников упомянули Трампа в качестве фактора, но некоторые отметили, что в игре участвуют и более широкие соображения. Некоторые дипломаты и аналитики давно утверждают, что ежегодные саммиты создают давление в ожидании эффектных результатов, что отвлекает от долгосрочного планирования.

"Лучше иметь меньше саммитов, чем плохие саммиты, – подчеркнул один дипломат. - У нас и так много работы, мы знаем, что должны делать". Другой добавил, что качество дискуссий и решений является истинным мерилом силы альянса.

Трамп бросает тень на встречи НАТО

Филлис Берри, внештатный старший научный сотрудник Атлантического совета, написала: "Сокращение числа резонансных саммитов позволило бы НАТО заниматься своими делами и снизить накал драмы, который сопровождал многие недавние трансатлантические встречи".

В статье, опубликованной на сайте аналитического центра на прошлой неделе, она отметила, что за десятилетия холодной войны НАТО провело всего восемь саммитов.

Она назвала первые три саммита Трампа в его первый срок "спорными событиями, на которых доминировали его жалобы на низкие расходы союзников на оборону". Прошлогодний саммит в Гааге также во многом определялся требованием Трампа, чтобы члены НАТО резко увеличили расходы на оборону до 5% ВВП – цель, которую они приняли, согласившись тратить 3,5% на основную оборону и 1,5% на более широкие инвестиции, связанные с безопасностью. Тот факт, что он закончился без крупной драмы, уже сочли успехом, пишет СМИ.

Встреча в этом году также обещает быть напряженной. После того как союзники по НАТО отказались оказать ему поддержку в войне с Ираном, которую он начал, не проконсультировавшись и не проинформировав их, Трамп открыто задался вопросом, должны ли США придерживаться пакта НАТО о взаимной обороне, и заявил, что рассматривает возможность выхода из альянса, говорится в материале.

Несколькими месяцами ранее он предъявил права на Гренландию – автономную территорию, принадлежащую Дании, члену НАТО. А на саммите 2018 года Трамп пригрозил уйти в знак протеста против низких оборонных расходов других союзников по НАТО. "Если бы он исполнил свою угрозу уйти в знак протеста, нам пришлось бы собирать осколки разрушенного НАТО", – написал Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО на тот момент, в мемуарах, опубликованных в прошлом году.

