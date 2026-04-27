У Трампа времени только до пятницы, чтобы узаконить войну в Иране через Конгресс, - юрист

Если Трамп не получит одобрение Конгресса США на продолжение военных действий в Иране, то его война вскоре выйдет за рамки закона.

Поскольку Конгресс США не объявлял войну Ирану, и эта страна не угрожала США, то война президента Дональда Трампа почти наверняка незаконна. При этом в пятницу истекает срок, когда президент США должен получить согласие Конгресса или уведомить законодателей о краткосрочном продолжении военной операции. Об этом в колонке для The New York Times написал юрист, профессор права Калифорнийского университета в Беркли Эрвин Чемеринский.

Он пишет, что в соответствии с Законом о военных полномочиях 1973 года для проведения подобной военной операции у президента есть 60-дневный срок действовать без одобрения Конгресса, который можно продлить еще на 30 дней. Профессор напомнил, что данная резолюция была принята во время войны во Вьетнаме и применяется, когда американские войска участвуют в боевых действиях.

"Закон требует, чтобы президент вывел наши войска из участия в боевых действиях через 60 дней, если только Конгресс не объявил войну, не санкционировал 60-дневное продление или не имеет физической возможности собраться в результате вооруженного нападения на Соединенные Штаты. Президент может продлить этот срок на 30 дней, если он письменно подтвердит Конгрессу, что этого требует "неизбежная военная необходимость", касающаяся безопасности наших вооруженных сил", - пояснил юрист.

Война с Ираном началась 28 февраля, а 2 марта президент официально уведомил Конгресс о военных действиях. В свою очередь Конгресс не объявлял войну и не предпринимал никаких действий, санкционирующих войну.

"Если президент и иранские лидеры не достигнут соглашения о прекращении войны до установленного срока, то все указывает на то, что Трамп и республиканское большинство в Палате представителей и Сенате проигнорируют этот закон. Чтобы оправдать продолжение войны, они, скорее всего, придумают какую-нибудь новую форму юридически двусмыслицы. В этом случае право отстаивать закон будет предоставлено судам. Для его исполнения должны быть поданы иски, в том числе военнослужащими и членами Конгресса", - подчеркнул Чемеринский.

Он также напомнил о юридических прецедентах, когда суды отклоняли иски в отношении разных американских президентов о соблюдении этого закона в 1982 году, в 2002 году и в 2011 году.

"Эти решения делают бессмысленными военные полномочия Конгресса. В условиях бездействия Конгресса и отсутствия судебного контроля, по сути, нет никаких ограничений на способность президента в одностороннем порядке вести войну. Если федеральная судебная система, включая Верховный суд, не выполнит свои обязанности, это аннулирует принцип нашей Конституции, согласно которому в случае войны в стране должны участвовать две ветви власти", - пояснил он.

При этом в истории Америки XIX века, напомнил профессор права, были решения Верховного суда, которые подчеркивали важность участия Конгресса в любом виде войны. По его словам, когда авторы Конституции писали Основной закон США они предполагали, что "право применения военной силы принадлежит Конгрессу":

"Президенты контролируют ведение войн, но они не решают, ввязываться ли стране в войну".

Он считает, что суды могут постановить, что резолюция о военных полномочиях обязывает президента прекратить участие США в войне с Ираном до тех пор, пока Конгресс не даст на это разрешение. И это, считает он, "не отличается от любого судебного запрета, обязывающего любую администрацию соблюдать закон".

Война Трампа в Иране - больше новостей

Напомним, что сенаторы-республиканцы требуют от Трампа представить план выхода из войны в Иране. Некоторые из них предупредили, что откажутся поддержать военные действия против Ирана после достижения 60-дневной отметки, если Трамп не сформулирует такой план.

При этом обозреватели называют четыре основные причины, по которым война в Иране ослабила США. Среди них усиление влияния Ирана, который контролирует судоходство в Ормузском проливе. Вторая причина - военное ослабление Америки из-за высоких трат на Ближнем Востоке. Также среди причин падение морального авторитета США и потеря доверия союзников.

