Украинские операторы дронов стали главным экзаменом для сил НАТО, – адмирал

Учения НАТО превратились в настоящее испытание для сил Альянса, когда против них выставили украинских операторов БПЛА. Об этом в интервью"РБК-Украина" сообщил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

По его словам, украинские военные часто выполняют роль так называемой "красной команды" во время учений по противодействию дронам. Такой подход позволяет союзникам проверять собственную готовность к современным угрозам, в частности к массированному применению беспилотников на поле боя, как говорится в материале.

Настоящей сенсацией стали результаты учений Hedgehog. По имеющимся данным, во время маневров небольшая группа украинцев численностью около десяти человек смогла фактически остановить наступление многотысячной группировки. В состав последней входили военные британской бригады и эстонской дивизии.

"Украинские дронщики смогли условно разгромить сводную боевую группу НАТО. Этот эпизод стал показательным для оценки новейших угроз", – отметил адмирал.

Как стало известно, силы НАТО действовали на открытой местности и пренебрегали маскировкой палаток и бронетехники. По мнению военного, это сделало их чрезвычайно уязвимыми.

Всего за полдня украинские операторы условно уничтожили 17 единиц бронетехники и нанесли около 30 ударов по другим объектам.

В НАТО отмечают, что такие результаты стали тревожным сигналом. Участие украинских подразделений создает сложные и реалистичные условия, что заставляет силы Альянса срочно адаптировать свои подходы к ведению боя и защите техники.

Ранее УНИАН писал, что армия США внимательно изучает украинский боевой опыт использования наземных роботизированных комплексов (НРК), которые активно применяются на фронте для разведки, логистики, эвакуации раненых и даже ударных задач.

Украина фактически стала полигоном для таких систем: наземные роботы у нас быстро эволюционируют – от простых "роботов-тележек" до платформ с бронированием, средствами связи и боевыми модулями.

Речь идет о том, что беспилотные наземные комплексы уже выполняют не только вспомогательные задачи, но и участвуют в штурмах, разведке, эвакуации раненых и логистике, уменьшая потребность в участии пехоты на наиболее опасных участках фронта.

Именно поэтому американские военные адаптируют украинские наработки, а именно тактику использования НКК в составе подразделений, их взаимодействие с дронами и артиллерией, а также быстрое обновление и доработку техники прямо "по результатам боя".

