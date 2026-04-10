Риторика и поведение Трампа угрожают подорвать взаимное доверие в НАТО, – Axios

Издание напомнило, что согласно закону 2023 года президент США не может выйти из НАТО без согласия Конгресса.

Президент США Дональд Трамп не может в одиночку выйти из НАТО, но он все равно может испортить отношения, критикуя американских союзников, которые не поддержали его войну против Ирана, сообщает Axios.

Издание отмечает, что с 1949 года США являются основой трансатлантического альянса, но эксперты предупреждают, что риторика и поведение главы Белого дома Дональда Трампа угрожают подорвать взаимное доверие в НАТО, даже если США останутся его членом.

"Многие европейцы уже хорошо осознают и опасаются, что даже если США останутся в НАТО, на них нельзя полагаться", – рассказал профессор международной политики Бирмингемского университета Марк Веббер в интервью изданию.

"Ни один из этих людей, включая наших собственных, что очень разочаровывает, и НАТО, ничего не понял, пока на них не оказали давление!!!", – написал Трамп после закрытой встречи с генеральным секретарем Марком Рютте в четверг, 9 апреля.

Представитель Белого дома в комментарии для Axios процитировал слова Трампа о том, что "НАТО прошло испытание, и оно его не выдержало".

Издание отметило, что как бы Трамп ни был разгневан, согласно закону 2023 года он не может выйти из НАТО без согласия Конгресса.

Однако бывший посол НАТО Иво Даалдер отмечает, что президент США породил сомнения относительно того, выполнят ли США свои обязательства по коллективной обороне в соответствии со статьей 5 – тем самым принципом, который глава Белого дома подорвал.

Даалдер предупреждает, что подрыв этого доверия "будет ощущаться" и после окончания эпохи Трампа, ссылаясь на недавние опросы, свидетельствующие о снижении поддержки членства в НАТО среди сторонников Республиканской партии.

В то же время, отмечает он, Европа прилагает больше усилий, чтобы уменьшить свою зависимость от американских вооруженных сил.

В статье предполагается, что не прибегая к полному выводу войск, Трамп мог бы наказать союзников, отозвав американских офицеров из командования НАТО или сорвав дипломатический прогресс, отказавшись от консенсуса – механизма, который альянс использует для принятия решений.

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсудил будущее НАТО. В заявлении главы немецкого правительства говорится, что не обсуждался ни вывод американских войск из Германии, ни ограничение использования военной инфраструктуры. Мерц отметил, что альянс в настоящее время является незаменимым, поэтому он заинтересован в его сохранении и дальнейшем развитии вместе с американским президентом.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о переходе НАТО от "нездоровой взаимозависимости" между Европой и США к "трансатлантическому альянсу, основанному на подлинном партнерстве". Это заявление прозвучало на фоне разногласий между США и Европой по поводу войны в Иране. Добавляется, что Трамп пригрозил вывести Америку из трансатлантического альянса из-за нежелания европейцев поддерживать его страну в Иране. По словам Рютте, некоторые европейцы считают, что "жесткая сила – это то, чего стоит стыдиться".

