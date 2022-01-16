Самочувствие пострадавшего ухудшилось после посещения бассейна

Жуткую находку обнаружил врач в Окленде Новой Зеландии в ухе у 40-летнего Зейна Веддинга. В ушном канале обжился таракан.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что мужчина плавал в бассейне, после чего почувствовал сильный дискомфорт в ухе. Он закапал ухо каплями и лег спать, но на утро он себя лучше не почувствовал, поэтому он отправился к врачу.

Изначально медик предположил, что в ухо просто попала вода. Мужчина несколько дней пытался самостоятельно прочистить ухо, но ничего не помогло. С каждым днем дискомфорт усиливался, доходило до того, что у него начала кружиться голова.

Читайте такжеFacebook "наказал" россиянина за сообщение о ракете РФ в соцсетиПозже Веддинг обратился к другому медику, который обнаружил в ухе таракана. Врач извлек насекомое, но он уже было мертво.

Что делать, если в ухо залез таракан или другое живое инородное тело

Не только тараканы залезают к людям в головы. В уши могут проникать мухи, мошки, клопы, жуки и другие насекомые, клещи и даже улитки. В таких случаях у человека часто возникает чувство заложенности, понижение слуха, боль и грохот в ухе.

Этими ситуациями занимаются врачи-оториноларингологи, к ним и следует обратиться. Доктор может, к примеру, влить пациенту в ухо теплый глицерин или любое жидкое масло, что приведет к гибели насекомого. Однако при наличии повреждения барабанной перепонки промывание уха противопоказано.

Кроме того, всевозможная живность может также проникать в органы дыхания и зрения. К примеру, в носовой полости и даже в глотке способны паразитировать пиявки, личинки мух, глисты. С воздухом в легкие попадают клещи, бактерии, споры грибов. Всевозможные насекомые, личинки, гельминты и клещи умеют проникать в человека и через глаза, а личинки мух или муравьи - вползать в раны. В большинстве случаев человеку необходима врачебная помощь.

Как ранее сообщал УНИАН, в Китае мужчина обратился ко врачам с жалобами на боли в ухе. Однако в итоге медики обнаружили у него в голове почти десяток насекомых: взрослого таракана в окружении новорожденного потомства.

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