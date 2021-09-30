Люди, в которых проникли насекомые, жили в обычных квартирах с нормальными санитарными условиями.

В российском Нижнем Новгороде за неделю сразу двое россиян обратились к врачам с жалобами на то, что к ним в головы заползли тараканы.

Об этом рассказал пресс-секретарь областного министерства здравоохранения Алексей Никонов на своей странице в Facebook.

По его словам, люди, в которых проникли насекомые, жили в обычных квартирах с нормальными санитарными условиями.

"Тараканы в голове! Это не фигура речи, а инородное тело в ухе! За прошлую неделю сразу два таких случая у нижегородцев. Заползли дома, в самых обычных квартирах, в нормальных санитарных условиях", - написал Никонов.

Помощь россиянам с тараканами в головах оказывали врачи-оториноларингологи. Насекомых удалось благополучно извлечь.

Читайте такжеВ Италии пойманная акула "с мордой свиньи" шокировала очевидцев (фото)"Тем самым "соседом с перфоратором" может оказаться каждый. Давайте внимательно следить за хранением пищевых продуктов и отходов, особенно в тамбурах. Естественные пищевые цепи никто не отменял. Когда жалуются на тараканов в общежитиях и больницах - к кому вопрос? К администрации, к дератизаторам? Да к нам самим в первую очередь", - добавил пресс-секретарь.

Что делать, если в ухо залез таракан или другое живое инородное тело

Не только тараканы залезают к людям в головы. В уши могут проникать мухи, мошки, клопы, жуки и другие насекомые, клещи и даже улитки. В таких случаях у человека часто возникает чувство заложенности, понижение слуха, боль и грохот в ухе.

Этими ситуациями занимаются врачи-оториноларингологи, к ним и следует обратиться. Доктор может, к примеру, влить пациенту в ухо теплый глицерин или любое жидкое масло, что приведет к гибели насекомого. Однако при наличии повреждения барабанной перепонки промывание уха противопоказано.

Кроме того, всевозможная живность может также проникать в органы дыхания и зрения. К примеру, в носовой полости и даже в глотке способны паразитировать пиявки, личинки мух, глисты. С воздухом в легкие попадают клещи, бактерии, споры грибов. Всевозможные насекомые, личинки, гельминты и клещи умеют проникать в человека и через глаза, а личинки мух или муравьи - вползать в раны. В большинстве случаев человеку необходима врачебная помощь.

Ранее в Китае мужчина обратился ко врачам с жалобами на боли в ухе. Однако в итоге медики обнаружили у него в голове почти десяток насекомых: взрослого таракана в окружении новорожденного потомства.

А в Украине на полчища тараканов пожаловались пассажиры одного из поездов. Насекомые "оккупировали" вагон и лазили даже по спящим людям, которые и не подозревали о таком "соседстве".

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Автор: Катерина Комолова