В частности в России заявляют, что страны Европы хотят продолжать войну в Украине.

Кремль начал проводить многовекторную информационную кампанию, которая направлена на сдерживание западной помощи для Украины и подрыв европейского участия в мирных переговорах. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, за последнее время РФ активизировала три риторические линии, направленные на влияние на западные решения в пользу Кремля, а именно:

обвинения европейских государств в продолжении войны в Украине,

угрозы ядерным оружием против западных государств,

утверждение о неизбежности победы России в Украине.

В частности пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев намекнули, что страны Европы хотят продолжать войну в Украине, "пытаясь снова ввести эту давнюю российскую нарративную линию в западное информационное пространство, чтобы подорвать доверие США к европейским правительствам".

"Кремль часто использует Дмитриева для отстаивания интересов России на Западе, в частности относительно мирного процесса в Украине и санкций, на англоязычных платформах и в СМИ", - подчеркнули в ISW.

Также аналитики отметили, что 31 августа председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца за участие их стран в усилиях США по прекращению войны в Украине.

По словам Медведева, Мерц и Макрон "забыли уроки" Второй мировой войны и что "все может закончиться так же, как в 1945 году - [Макрон и Мерц] тоже могут быть идентифицированы по зубам".

"Медведев напоминает об американских атомных бомбах, чтобы угрожать Франции и Германии за поддержку Украины в мирном процессе. Медведев также заявил, что продвижение России является "плохой новостью" для Макрона и Мерца. Эти различные риторические линии имеют целью подкрепить недавно активизированные усилия Министерства обороны России (МО) по ложному изображению российской победы в Украине как неизбежной. МО пыталось использовать большие объемы качественных данных, чтобы сделать заявления о продвижении России - данные и заявления, которые, по мнению ISW, являются преувеличенными", - подытожили эксперты.

Мирные переговоры по прекращению войны в Украине - последние новости

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал о переговорах с Украиной и Россией. По его словам, он уверен, что встреча лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится.

"Я думаю, что в конечном итоге мы можем увидеть двустороннюю встречу. Мое личное мнение таково, что президенту (речь идет о Дональде Трампе - УНИАН) понадобится место за столом переговоров для заключения соглашения", - считает Уиткофф.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал ЕС разработать реалистичные стратегии, чтобы принудить Россию к миру. Дипломат подчеркнул, что Путин должен осознать, что продолжение этой войны угрожает и его режиму, и ему лично.

"Или он останавливается сейчас, или сталкивается с серьезными последствиями. Это и есть стратегия мира благодаря силе", - подчеркнул Сибига.

