Министерство финансов США расширило санкции против России и ввело ограничения против 10 физлиц и 12 компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.
Как говорится в пресс-релизе ведомства от 1 февраля, санкции коснулись граждан Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана и Кипра, а также компаний из Сингапура, Израиля, Латвии, Кипра и Болгарии.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело блокирующие санкции против 22 физических лиц и организаций в ряде стран, связанных с сетью для обхода санкций в поддержку российского военно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.
Минфин США указал, что главными организаторами сети по обходу антироссийских санкций являются кипрско-российский бизнесмен Игорь Зименков, а также его сын Джонатан.
Вашингтон считает, что именно при их пособничестве Россия получила возможность импортировать высокотехнологичное оборудование и оружие для ведения войны в Украине после 24 февраля 2022 года. Также участники "сети Зименкова" поддерживали отношения с "Рособоронэкспортом" и "Ростехом" вопреки тому, что эти компании уже находятся под западными санкциями.
Санкции против России - последние инициативы
26 января Министерство финансов США ввело санкции против ЧВК "Вагнер" и ряда российских чиновников, связанных с частной военной компанией.
Также замминистра финансов США по финансовой разведке и противодействию терроризму Брайан Нельсон анонсировал, что намерен обсудить усилия по пресечению попыток России уклониться от санкций и экспортного контроля. Вашингтон предупредит об этом ОАЭ и Турцию.
Ранее СМИ выяснили, что российские олигархи могут пытаться обойти западные санкции с помощью инвестиций в сектор коммерческой недвижимости США.
С начала полномасштабного вторжения РФ Европейский союз ввел уже девять пакетов санкций против страны-агрессора.
На данный момент страны Европейского Союза работают над 10-м пакетом санкций против России, которые вступят в силу в следующем месяце.