Главной фигурой из нового санкционного списка стал кипрско-российский бизнесмен Игорь Зименков, который вместе со своим сыном Джонатаном помогал снабжать Россию оружием.

Министерство финансов США расширило санкции против России и ввело ограничения против 10 физлиц и 12 компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Как говорится в пресс-релизе ведомства от 1 февраля, санкции коснулись граждан Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана и Кипра, а также компаний из Сингапура, Израиля, Латвии, Кипра и Болгарии.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело блокирующие санкции против 22 физических лиц и организаций в ряде стран, связанных с сетью для обхода санкций в поддержку российского военно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Минфин США указал, что главными организаторами сети по обходу антироссийских санкций являются кипрско-российский бизнесмен Игорь Зименков, а также его сын Джонатан.

Вашингтон считает, что именно при их пособничестве Россия получила возможность импортировать высокотехнологичное оборудование и оружие для ведения войны в Украине после 24 февраля 2022 года. Также участники "сети Зименкова" поддерживали отношения с "Рособоронэкспортом" и "Ростехом" вопреки тому, что эти компании уже находятся под западными санкциями.

Санкции против России - последние инициативы

26 января Министерство финансов США ввело санкции против ЧВК "Вагнер" и ряда российских чиновников, связанных с частной военной компанией.

Также замминистра финансов США по финансовой разведке и противодействию терроризму Брайан Нельсон анонсировал, что намерен обсудить усилия по пресечению попыток России уклониться от санкций и экспортного контроля. Вашингтон предупредит об этом ОАЭ и Турцию.

Ранее СМИ выяснили, что российские олигархи могут пытаться обойти западные санкции с помощью инвестиций в сектор коммерческой недвижимости США.

С начала полномасштабного вторжения РФ Европейский союз ввел уже девять пакетов санкций против страны-агрессора.

На данный момент страны Европейского Союза работают над 10-м пакетом санкций против России, которые вступят в силу в следующем месяце.

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