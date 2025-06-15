Он также объяснил причины военной операции против Ирана.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отрицает наличие планов по ликвидации верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.

В интервью американскому телеканалу Fox News его попросили прокомментировать данные СМИ о таких намерениях. В ответ политик сказал, что существует много ложных сообщений "о разговорах, которых никогда не было", и он не собирается в это вникать:

"Но я могу сказать вам, что мы делаем то, что должны делать, и будем делать то, что должны делать. И я думаю, что Соединенные Штаты знают, что хорошо для Соединенных Штатов".

Он снова сказал, что Тегеран считает президента США Дональда Трампа угрозой для своей ядерной программы и активно работает над его убийством. "Он убил Касема Сулеймани. Он очень четко дал понять, в том числе и сейчас: "Вы не можете иметь ядерное оружие, а это означает, что вы не можете обогащать уран". Он был очень решительным, поэтому для них он враг номер один", - добавил Нетаньяху.

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Говоря об операции "Rising Lion", израильский премьер заявил, что его страна столкнулась с неизбежной угрозой ядерного уничтожения, поэтому просто "не имела другого выбора":

"Во-первых, угроза со стороны Ирана, который спешил вооружить свой обогащенный уран для создания атомных бомб с конкретным и задекларированным намерением уничтожить нас. Во-вторых, спешка в увеличении их арсенала баллистических ракет до такой мощности, что они будут иметь 3600 единиц оружия в год".

По его мнению, военная операция достаточно сильно отбросила назад иранскую ядерную программу, став одной из крупнейших в истории.

Война на Ближнем Востоке

Операция "Rising Lion", которую Израиль начал 13 июня, стала крупнейшей атакой на территорию Ирана за десятилетия и привела к резкой эскалации в регионе.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по более чем сотне объектов, в том числе ядерным объектам в Натанзе и Эсфагане, центрам ракетных исследований и базам Корпуса стражей исламской революции. Были убиты высокопоставленные чиновники иранского военного руководства и ядерные инженеры.

В ответ Иран запустил по Израилю дроны и десятки баллистических ракет, это заставило Тель-Авив активировать систему "Железный купол" и перейти в режим полной боевой готовности. Взаимные удары до сих пор продолжаются.

На фоне операции в медиа появилась информация о возможных планах ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Анонимные американские чиновники заявляли, что Израиль обсуждал такой сценарий, однако администрация Трампа ветировала эти планы, опасаясь неконтролируемой эскалации.

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