Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отрицает наличие планов по ликвидации верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.
В интервью американскому телеканалу Fox News его попросили прокомментировать данные СМИ о таких намерениях. В ответ политик сказал, что существует много ложных сообщений "о разговорах, которых никогда не было", и он не собирается в это вникать:
"Но я могу сказать вам, что мы делаем то, что должны делать, и будем делать то, что должны делать. И я думаю, что Соединенные Штаты знают, что хорошо для Соединенных Штатов".
Он снова сказал, что Тегеран считает президента США Дональда Трампа угрозой для своей ядерной программы и активно работает над его убийством. "Он убил Касема Сулеймани. Он очень четко дал понять, в том числе и сейчас: "Вы не можете иметь ядерное оружие, а это означает, что вы не можете обогащать уран". Он был очень решительным, поэтому для них он враг номер один", - добавил Нетаньяху.
Говоря об операции "Rising Lion", израильский премьер заявил, что его страна столкнулась с неизбежной угрозой ядерного уничтожения, поэтому просто "не имела другого выбора":
"Во-первых, угроза со стороны Ирана, который спешил вооружить свой обогащенный уран для создания атомных бомб с конкретным и задекларированным намерением уничтожить нас. Во-вторых, спешка в увеличении их арсенала баллистических ракет до такой мощности, что они будут иметь 3600 единиц оружия в год".
По его мнению, военная операция достаточно сильно отбросила назад иранскую ядерную программу, став одной из крупнейших в истории.
Война на Ближнем Востоке
Операция "Rising Lion", которую Израиль начал 13 июня, стала крупнейшей атакой на территорию Ирана за десятилетия и привела к резкой эскалации в регионе.
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по более чем сотне объектов, в том числе ядерным объектам в Натанзе и Эсфагане, центрам ракетных исследований и базам Корпуса стражей исламской революции. Были убиты высокопоставленные чиновники иранского военного руководства и ядерные инженеры.
В ответ Иран запустил по Израилю дроны и десятки баллистических ракет, это заставило Тель-Авив активировать систему "Железный купол" и перейти в режим полной боевой готовности. Взаимные удары до сих пор продолжаются.
На фоне операции в медиа появилась информация о возможных планах ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Анонимные американские чиновники заявляли, что Израиль обсуждал такой сценарий, однако администрация Трампа ветировала эти планы, опасаясь неконтролируемой эскалации.