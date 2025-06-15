Не игнорируйте свою безопасность.

В ночь на понедельник, 6 июня, Украина снова оказалась под российской дроновой атакой, в Киеве раздаются взрывы и работают силы противовоздушной обороны.

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В 23:42 в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины информировали о перемещении беспилотных летательных аппаратов на таких направлениях:

Видео дня

новая группа на севере Сумщины, курсом на юг;

на севере Черниговщины, курсом на юг;

на юге Черниговщины, курсом на Киевщину;

на Киевщине, курсом на запад;

в Черкасской области, курсом на Виннитчину;

на Кировоградщине, курсом на запад.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что на левом берегу города работают силы противовоздушной обороны. "Находитесь в укрытиях", - призвал он.

Удары по Украине

Как известно, вчера ночью оккупанты запустили по Украине 183 дрона, две аэробаллистические ракеты "Кинжал", один Искандер-М/KN-23, четыре "Искандер-К" и четыре "Калибра".

Под массированным обстрелом захватнической армии Российской Федерации оказался Кременчуг. Сообщалось о повреждении энергетической и аграрной инфраструктуры. Люди, к счастью, не пострадали.

Вечером президент Владимир Зеленский предупредил, что западные разведки располагают информацией о планах Москвы снова атаковать украинскую энергосистему.

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