В ночь на понедельник, 6 июня, Украина снова оказалась под российской дроновой атакой, в Киеве раздаются взрывы и работают силы противовоздушной обороны.
Информация обновляется...
В 23:42 в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины информировали о перемещении беспилотных летательных аппаратов на таких направлениях:
- новая группа на севере Сумщины, курсом на юг;
- на севере Черниговщины, курсом на юг;
- на юге Черниговщины, курсом на Киевщину;
- на Киевщине, курсом на запад;
- в Черкасской области, курсом на Виннитчину;
- на Кировоградщине, курсом на запад.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что на левом берегу города работают силы противовоздушной обороны. "Находитесь в укрытиях", - призвал он.
Удары по Украине
Как известно, вчера ночью оккупанты запустили по Украине 183 дрона, две аэробаллистические ракеты "Кинжал", один Искандер-М/KN-23, четыре "Искандер-К" и четыре "Калибра".
Под массированным обстрелом захватнической армии Российской Федерации оказался Кременчуг. Сообщалось о повреждении энергетической и аграрной инфраструктуры. Люди, к счастью, не пострадали.
Вечером президент Владимир Зеленский предупредил, что западные разведки располагают информацией о планах Москвы снова атаковать украинскую энергосистему.