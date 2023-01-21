23 января на встрече глав МИД стран ЕС десятый пакет санкций обсуждаться не будет.

Страны Европейского Союза работают над 10-м пакетом санкций против России, которые вступят в силу в следующем месяце.

Как сообщили изданию Reuters дипломатические источники, некоторые страны ЕС уже просили ввести новые санкции, чтобы ограничить сотрудничество блока с Москвой в области ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с союзником Кремля Беларусью.

Высокопоставленные дипломаты из трех стран заявили, что следующий пакет санкций должен быть готов к годовщине вторжения России в Украину 24 февраля.

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"Следующий пакет санкций будет готов примерно к трагической первой годовщине вторжения", - сказал один из высокопоставленных дипломатов. Второй чиновник сказал, что "было стремление" подготовить меры к тому времени. Однако они не стали обсуждать, кто и что может подпадать под этот пакет.

"Еще слишком рано, мы только что получили девятый пакет", - сказал высокопоставленный дипломат из страны ЕС, которую еще нужно было убедить перейти к другому пакету санкций после того, как предыдущий пакет был согласован в декабре.

Сообщается, что никаких решений по этому вопросу на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник не ожидается.

Санкции против России: подробности

Как известно, с начала полномасштабного вторжения РФ Европейский союз ввел уже девять пакетов санкций против страны-агрессора.

Работа над десятым пакетом уже ведется. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что они также намерены ввести санкции против Беларуси и Ирана, поддерживающих Россиию в войне.