Прямо сейчас атакуют объекты класса "земля-земля".

В воскресенье, 16 июня, Армия обороны Израиля осуществила массированный обстрел объектов Корпуса стражей исламской революции и иранских военных в Тегеране.

Как говорится в официальном заявлении ЦАХАЛ, целями армии стали многочисленные вооруженные объекты по всей стране. Под ударом оказались объекты по производству навигационных и ракетных систем, двигателей класса "земля-земля", топлива для различных типов ракет, ракет "земля-земля" и компонентов систем противовоздушной обороны:

"ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по ракетным объектам класса "земля-земля" в центральном Иране".

Также в израильской армии сообщили о перехвате ЦАХАЛ и Военно-морскими силами более 100 беспилотных летательных аппаратов. Сообщений о падении дронов на территории страны не поступало.

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Как известно, операция "Rising Lion" стартовала утром 13 июня, когда Вооруженные силы Израиля и разведка провели скоординированную воздушную атаку на Иран.

По всей территории Ирана нанесли удары в несколько волн, привлекая около 200 самолетов и выпустив более 330 боеприпасов по примерно 100 объектам, включая ядерные центры и военные базы.

По данным СМИ, параллельно Моссад провел саботажные операции - применили дроны, диверсионные группы, чтобы нейтрализовать системы ПВО и ракетные пусковые установки иранцев.

Вечером Иран ответил, выпустив баллистические ракеты и дроны по территории Израиля. Взаимные обстрелы продолжаются до сих пор.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что операцию начали по двум причинам: Иран спешил создать ядерное оружие, а также ускоренно увеличивал свой арсенал баллистических ракет.

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