Чиновник Минфина США намерен обсудить усилия по пресечению попыток России уклониться от санкций и экспортного контроля.

Замминистра финансов США по финансовой разведке и противодействию терроризму Брайан Нельсон во время поездки в Турцию и на Ближний Восток на следующей неделе предупредит страны и предприятия, что они могут потерять доступ к рынку США.

Это произойдет, если они будут вести дела с организациями, в отношении которых введены санкции США. Как пишет Reuters со ссылкой на спикера Минфина США, Нельсон посетит Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию с 29 января по 3 февраля.

В ходе встреч с государственными чиновниками, а также с деловыми и финансовыми учреждениями он напомнит им, что Вашингтон будет продолжать агрессивно применять свои санкции.

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"Лица и учреждения, работающие в разрешительных юрисдикциях, рискуют потенциально потерять доступ к рынкам США из-за того, что они ведут бизнес с организациями, находящимися под санкциями, или не проводят надлежащую проверку", - сказал спикер Минфина.

Нельсон также намерен обсудить усилия США по пресечению попыток России уклониться от санкций и экспортного контроля, введенных в связи с ее жестокой войной против Украины, дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе, рисками незаконного финансирования, подрывающими экономический рост, и иностранными инвестициями.

В ходе визита в Турцию Нельсон предупредит предприятия и банки, что им следует избегать операций, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения, которые в конечном итоге могут быть использованы российскими военными. Предметы двойного назначения могут иметь как коммерческое, так и военное применение.

Ранее Анкара обещала, что россиянам благодаря Турции не удастся обойти международные санкции.

Вашингтон также обеспокоен уклонением от санкций США в отношении Ирана. В прошлом месяце Соединенные Штаты ввели санкции в отношении турецкого бизнесмена Ситки Аяна и его сети фирм. Его обвиняют в содействии продаже нефти и отмывании денег от имени Корпуса стражей исламской революции Ирана.

По словам представителя Минфина, во время пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах Нельсон отметит "плохое соблюдение санкций" в стране.

Вашингтон ввел ряд санкций в отношении базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах компаний за уклонение от санкций, связанных с Ираном, а в четверг ввел санкции в отношении авиационной компании из ОАЭ за поддержку российских наемников ЧВК "Вагнера", которая участвует в боевых действия против Украины.

Санкции США против России - кто помогает обходить

Как сообщал УНИАН, в Конгрессе США готовят механизмы, которые установят предельные цены на российскую нефть и при этом не позволят стране-агрессору обходить санкции с помощью Китая и Индии. По данным WSJ, власти США разочарованы тем, что основные покупатели российской нефти, такие как Индия и Китай, могут легко обойти режим ограничения цен и купить нефть по более высокой цене. Если покупатели пользуются финансовыми услугами не из западных стран, они могут покупать российскую нефть без всяких лимитов.

Также сообщалось, что Западные санкции в отношении Российской Федерации притупили ее возможность финансировать войну. Но, как писал EUobserver, Китай и Турция помогают РФ обойти введенные ограничения. Также Москве помогает и Казахстан, а экспорт ЕС в Кыргызстан за период с 5 по 18 сентября 2022 года показал почти четырехкратный рост по сравнению с до военным периодом.

Кроме того, частично покрыть дефицит и обойти санкции в Кремле пытаются при помощи "параллельного импорта" компьютеров, смартфонов, бытовой электроники, запчастей для авто и других товаров без разрешения правообладателей.

В декабре стало известно, что, несмотря на введенные санкции, в Россию продолжают поставлять микрочипы, произведенные западными компаниями. Так, для продажи микрочипов России были созданы фирмы-посредники в Турции и Гонконге. Через компании, зарегистрированные в марте 2022 года, в РФ поставили чипов на 777 млн долларов. Это детали производства Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices и Infineon.

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