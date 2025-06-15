Ученые случайно нашли подводный остров, полный редкоземельных элементов

За остров уже началась борьба, хотя пока ни у кого нет прав на добычу полезных ископаемых посреди океана.

В Южной Атлантике обнаружено плато, которое когда-то было островом посреди океана. Как говорится в статье Popular Mechanics, подводный остров богат железомарганцевыми рудами, которые содержат ценные металлы - никель, кобальт и иттрий.

Подводный остров является частью затопленного вулканического плато Рио-Гранде-Райз, расположенного на расстоянии примерно 1300 километров от побережья Бразилии. Начиная с 2018 года плато исследовали бразильские и британские ученые. Они обнаружили там остатки красной глины, характерной для грунтов Латинской Америки. Это может быть доказательством того, что подводная часть океана когда-то была островом.

Также ученые уверены, что на Рио-Гранде-Райз сконцентрированы крайне ценные редкоземельные элементы. Железомарганцевые соединения подводного острова содержат высокие концентрации кобальта, никеля и лития. Также они богаты редкоземельными элементами, такими как серебристо-белый металл иттрий. Эти элементы необходимы для развития аэрокосмической отрасли, оборонной сферы и технологических компаний. Литий, к примеру, критически важен в производстве аккумуляторов. А иттрий используется в качестве добавки для повышения прочности алюминиевых и магниевых сплавов для аэрокосмической, оборонной, автомобильной и строительной промышленности. Иттрий также используется для изготовления сверхпроводников, лазеров, которые могут резать металл, светодиодных ламп и стекла для объективов камер.

Видео дня

Ограничения на добычу в море

Однако, пока нет ответа на вопрос: кому принадлежат скрытые под водой ресурсы. Фактически, плато расположено в нейтральных водах, а геологические работы на морском дне ограничивает Конвенция ООН по морскому праву. Экономическая зона, в которой та или иная страна может проводить добычу полезных ископаемых, составляет 370 километров. Но если будет доказано, что часть плато Рио-Гранде-Райз когда-то была островом и соединяется с континентом по шельфу, то вопрос о праве собственности может быть пересмотрен.

Ценности открытию добавляет обострение борьбы за редкоземельные элементы. Подавляющая часть разведанных элементов находится в Китае – страна контролирует до 70 процентов мировой индустрии. А начиная с апреля Китай ограничил экспорт некоторых из них, включая иттрий. В такой обстановке бразильское правительство стремится укрепить свои права на новообретенный подводный остров, расширить свои морские границы и использовать минеральные ресурсы Рио-Гранде-Райз.

США готовятся осваивать добычу редких элементов на Луне

Как писал УНИАН, американцы создали машину для добычи на Луне редкого вещества – гелия-3. Прототип машины отличается высокой надежностью. Ожидается, что аппарат сможет обрабатывать примерно 100 тонн лунного реголита в час. Из него потом планируется выделять гелий-3 – возможный источник энергии. Хотя пока и неясно, сколько будет стоить его доставка на Землю.

Вас также могут заинтересовать новости: