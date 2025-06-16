Люди всегда возвращаются к головоломкам, потому что они пробуждают природную любознательность и дают мозгу приятное ощущение победы. Разгадывая их, мы тренируем свой ум и одновременно радуемся игре.

Сегодня предлагаем вам рассмотреть новую картинку. Солнце припекает, море шумит, легкий бриз шевелит яркие полотенца и зонтики... Десятки людей наслаждаются отдыхом на пляже: кто-то читает, кто-то дремлет, а кто-то - только что прекратил игру в мяч, чтобы передохнуть.

Ваша задача состоит в том, чтобы отыскать этот мяч за 11 секунд. На первый взгляд кажется, что его нет - перед глазами шезлонги, зонтики и судно на горизонте, однако он там точно есть.

Видео дня

Помните, что только очень внимательные наблюдатели заметят маленькую круглую тень вовремя!

Подсказка

Представьте, что вы играете в мяч и решили сделать перерыв. Где бы вы его оставили? Вряд ли просто посреди песка. Скорее всего - в тени, чтобы не нагрелся. И не очень далеко, чтобы легко найти после отдыха.

Ответ

Мяч лежит в тени, рядом с одним из шезлонгов. Если вам удалось заметить его менее чем за 11 секунд - поздравляем, у вас настоящее зрение ястреба! Если нет - не расстраивайтесь: эта головоломка под силу далеко не каждому.

Другие головоломки

Перед вами яркая картинка с желтыми розами, среди которых за семь секунд нужно найти желтого утенка. Птица искусно сливается с лепестками, а одинаковые цвета и форма цветков отвлекает и усложняет поиск.

На фото мирного пастбища с коровой нужно за 6 секунд найти искусно замаскированного голубя - птица почти сливается с ветвями и корами деревьев, которые ее прячут.

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